Asociace vodní turistiky obvinila vodní elektrárnu Líšný z ohrožení Jizery

Asociace vodní turistiky a sportu (AVTS) dnes obvinila provozovatele malé vodní elektrárny (MVE) na řece Jizeře v Líšném na Jablonecku, že odebírají vodu bez platného povolení a schváleného manipulačního řádu. Majitele elektrárny se ČTK nepodařilo sehnat. Podle vedoucího odboru životního prostředí v Železném Brodě Martina Hořeního není za nedostatkem vody v Jizeře elektrárna, ale současné sucho.
Předseda AVTS Petr Ptáček uvedl v tiskové zprávě, že v téměř dvoukilometrovém úseku pod jezem zůstává koryto Jizery prakticky vyschlé, což ohrožuje chráněné druhy ryb a znemožňuje rekreační využití řeky.
Asociace obvinila úřady z nečinnosti, což vodoprávní úřad v Železném Brodě odmítl. Podle Hořeního je největší problém aktuální nedostatek vody v Jizeře a šířka jejího koryta. Voda je tak jen v jeho části. "Nahoře prostě není sníh, tak tady není voda," řekl dnes ČTK Hoření. Elektrárna podle něj změnila majitele a úřad s novým majitelem jedná o podmínkách provozu a opatřeních k odstranění závad.
"Asociace vodní turistiky se opakovaně obrací s upozorněním na nepovolené nakládání s vodami na jezu malé vodní elektrárny Líšný na Krajský úřad Libereckého kraje, na Městský úřad Železný Brod, i na správní soud Krajský soud v Ústí nad Labem. Žalobu na ochranu proti nečinnosti Krajského úřadu Libereckého kraje soud usnesením 1. dubna 2026 odmítl," uvedla na dotaz ČTK mluvčí krajského úřadu Andrea Fulková.
Jizera patří mezi nejčistší řeky v České republice, žije v ní mnoho chráněných druhů, mezi nimi i ohrožená rybka vranka obecná nebo střevle potoční, kvůli jejich ochraně platí na řece přísná pravidla nejen pro vodní elektrárny, ale také třeba při stavbách. AVTS varovala, že současný stav vede k devastaci říčních ekosystémů a žádá okamžitý zásah do podle ní nezákonného provozu elektrárny v Líšném.
Podle předsedy Cechu provozovatelů Malých vodních elektráren Vladimíra Zachovala není spor mezi elektrárnou a AVTS ojedinělý. "Vždy byla nejúspěšnější metodou spoluužívání dohoda. Poslední dobou jsme však došli k závěru, že vedení AVTS se vydalo cestou totální konfrontace," uvedl. Pod záštitou ochrany života v řekách se podle něj asociace snaží o likvidaci MVE, hlásí se prakticky do všech správních řízení provázejících jejich provoz a postupují šikanózním způsobem, uvedl v otevřeném dopise asociaci na webu cechu.
Hladina Jizery v Železném Brodě je podle údajů z měřicí stanice na 108 centimetrech a průtok pod pěti metry krychlovými za sekundu. Loni touto dobou byl průtok o dva metry krychlové vyšší. Kvůli nedostatku vody nelze podle AVTS Jizeru v Líšném využít ani k plavbám. "Dřív se u MVE Líšný využíval pro splouvání náhon, kde se dala elektrárna obnést. Nový majitel tam ale umístil ceduli se zákazem vstupu," uvedl Ptáček.