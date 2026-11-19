Jestli bude součástí Mise Vast-PAM-1 společně s astronautem Alešem Svobodou, se ale teprve ukáže. Předměty musí ještě posoudit a schválit mezinárodní partneři mise, tedy Evropská kosmická agentura (ESA), NASA a kosmická společnost Vast.
Kromě brože vybrala sedmičlenná komise složená ze zástupců ministerstev, Akademie věd ČR, brněnské hvězdárny, Planetum Praha či samotného Aleše Svobody také hokejový puk, ježka v kleci, lístek na šalinu z Brna, s nímž je Svoboda úzce spojen, dílek stavebnice Merkur, vlajku Vzdušných sil Armády ČR či repliku Věstonické venuše.
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Budoucí český astronaut Svoboda má za sebou základní výcvik. Čeká na misi
Posuzovala vztah předmětů k Česku, jejich příběh, vzdělávací nebo inspirační potenciál. A v neposlední řadě také technickou a bezpečnostní stránku, jestli jsou pro vynesení na ISS vhodné.
„Na oběžnou dráhu Země chceme s Alešem Svobodou vyslat víc než jen předměty. Každý z vybraných vypráví část českého příběhu – o naší historii, kultuře, humoru, vynalézavosti i lidech, kteří posouvají hranice možného,“ vysvětlil Václav Kobera z ministerstva průmyslu a obchodu, který je koordinátorem národního projektu Česká cesta do vesmíru.
Brož z Křišťálového údolí má v průměru sedm centimetrů a váží zhruba 100 gramů. Tvoří ji sytě červené české granáty, vzácné vltavíny, broušené skleněné kameny, ale i skleněné ověsy nebo perličky, jež jsou s krajem spjaté.
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České experimenty na ISS. Astronaut Aleš Svoboda bude mít dost napilno
Materiály pocházející z místních přírodních zdrojů se snoubí s řemeslným uměním. Jednotlivé komponenty stříbrné brože spojili do uměleckého artefaktu mistři z tradiční šperkařské firmy Granát.
Po návratu z ISS má brož zamířit zpět do kraje jako připomínka cesty českého řemesla s více než sedmisetletou tradicí až na oběžnou dráhu Země.
Na ISS se možná podívají také semínka českého národního stromu – lípy srdčité. Po navrácení by vzešlé stromky měly být vysazené u škol a na veřejných prostranstvích měst po celém Česku jako živá připomínka historického letu.
Podívá se do vesmíru i Jára Cimrman?
„Vesmír dokáže proměnit vědu z něčeho, co se děti učí ve škole, v něco, co chtějí samy objevovat. Právě takové zážitky mohou probudit jejich zvědavost a přivést je k zájmu o techniku a přírodní vědy,“ domnívá se ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.
Jaké předměty do vesmíru skutečně poletí, bude zřejmé až po jejich posouzení. Finální výběr bude záviset i na kapacitě, která bude k dispozici.
Mezi návrhy veřejnosti, kterých během jediného měsíce přišlo 1 171, nechyběla ani fiktivní postava Járy Cimrmana. „V současnosti probíhají jednání s vlastníky autorských práv, a tak se teprve ukáže, zda se tento ‚legendární Čech' nakonec symbolicky podívá i do vesmíru,“ uvedla Anna Navrátilová z agentury CzechBusiness.
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Do kosmu by se mohla podívat Věstonická venuše, Merkur nebo ježek v kleci
Bojový pilot Armády ČR Aleš Svoboda se vyjádřil ve smyslu, že je rád, že s sebou na ISS neponese jen české experimenty, ale i předměty, které připomínají naši zemi i to, co je pro ni typické.
„Pro mě osobně je důležité, že mezi nimi nechybí ani předměty spojené se sportem, zdravým životním stylem a zejména s letectvím, ze kterého pocházím a které mě přivedlo až k přípravě na kosmickou misi,“ svěřil český astronaut, který během mise zastane roli pilota.
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18. prosince 2024