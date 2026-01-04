Atleti v České Lípě mají opravený stadion, ovál může využívat i veřejnost

„K dispozici veřejnosti nyní bude jen ovál pro volné běhání, používat jakékoli další sportoviště zatím nebude možné,“ přiblížila starostka České Lípy Jitka Volfová. Se slavnostním otevřením celého stadionu po první etapě rekonstrukce zastupitelé počítají na začátku fotbalové a atletické sezony.
„Běžcům bude ovál otevřený stejně jako před jeho rekonstrukcí, překážkou bude jen počasí,“ nastínila mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová a dodala, že každý, kdo na ovál vstoupí, se bude muset řídit provozním řádem sportoviště.
S první etapou rekonstrukce, která si vyžádala téměř padesát milionů korun, město začalo v říjnu roku 2024. Součástí byla oprava atletického areálu, fotbalového hřiště nebo třeba nové umělé osvětlení celého areálu.
„Podmínky pro atlety jsou po opravě atletického areálu špičkové, výrazně lepší herní podmínky budou mít také fotbalisté,“ vyzdvihl ředitel organizace Sport Jaroslav Češka s tím, že parametry stadionu by měly vyhovovat pro druhou fotbalovou ligu.
Město teď připravuje další etapu oprav stadionu. „Chystá se vybudování tréninkového hřiště za tratí a také zlepšení zázemí pro diváky, hráče a servis,“ uzavřela mluvčí Brožová.