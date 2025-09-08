Auto na Semilsku se dvakrát samo rozjelo, těžce zranilo řidiče a starší ženu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:22aktualizováno  18:22
Špatně zabrzděný osobní automobil se během setkání dvou spřízněných rodin na Semilsku samovolně rozjel z kopce a přejel jeho jednapadesátiletého řidiče. Po chvíli se stejné vozidlo znovu rozjelo a těžce zranilo sedmasedmdesátiletou ženu. Záchranáři oba zraněné přepravili vrtulníky do nemocnic.
Auto, které se na Semilsku samo rozjelo, těžce zranilo řidiče a starší ženu. (8. září 2025) | foto: Policie ČR

Událost se stala v sobotu odpoledne, policie o ní informovala v pondělí.

Muž přijel svým vozem značky Škoda Octavia a po jeho zaparkování si všiml, že se rozjelo z kopce.

Auto, které se na Semilsku samo rozjelo, těžce zranilo řidiče a starší ženu. (8. září 2025)

„Řidič udělal osudovou chybu, když se ho snažil vlastními silami zastavit a postavil se před něj. Vzápětí upadl pod auto, které ho přejelo a on pod ním zůstal zaklíněný,“ popsala událost policejní mluvčí Ivana Baláková.

Několik mužů těžce zraněného řidiče zpod auta vyprostili, nikdo z přítomných si ale nevšiml, že se vůz znovu rozjel a poté přejel starší ženu, která patřila ke společnosti.

Přivolaná zdravotnická záchranná služba na místo vyslala dva vrtulníky, které oba pacienty transportovaly do nemocnic v Liberci a Hradci Králové.

Policisté zjišťují, zda za samovolným rozjetím octavie stála jen chyba řidiče, anebo technická závada na brzdách. Vyžádali si znalecký posudek.

Připomněli, že každý řidič by měl před opuštěním vozu zkontrolovat, zda dostatečně zatáhl ruční brzdu. Pozornost by motoristé měli podle policie věnovat i technickému stavu vozidla včetně funkčnosti brzd.

