Po nárazu osobního auta do stromu zemřel dnes v noci u Svoru na Českolipsku spolujezdec z předního sedadla. Jeden člověk utrpěl těžké poranění a další dva středně těžké. Tragická nehoda se stala na silnici první třídy před 1:30. ČTK to řekli liberecká mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová a mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.
Řidič se třemi spolujezdci jel ve voze Seat ve směru od Varnsdorfu na Svor. "Z dosud nezjištěných příčin auto vyjelo mimo komunikaci a následně narazilo do stromu," řekla Šrýtrová.
Řidič s autem havaroval po projetí zatáčky, po nárazu do stromu se vozidlo přes střechu přetočilo na bok. "Na místě jsme měli čtyři pacienty, z toho jeden zemřel. Další utrpěl těžké poranění a dva středně těžké. Všechny tři zraněné jsme převezli do Liberce do traumacentra pozemní posádkou. Vrtulník z Prahy nemohl vzlétnout kvůli mlze," řekl mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev.
Okolnosti nehody policie prověřuje. Dechovou zkoušku na alkohol ani orientační test na drogy policisté nemohli u zraněného řidiče na místě nehody provést. "Proto byl nařízen odběr krve v nemocnici," dodala Šrýtrová.
Minulý týden v pátek otevřelo Ředitelství silnic a dálnic dvoukilometrový obchvat Svoru, tragická nehoda se ale stala na starém úseku silnice.