„Tehdy to bylo jen dočasné řešení chybějícího zázemí. Toto autobusové nádraží včetně zálivů vzniklo v roce 1995, následně se kvůli budování tunelu dočasně přemístilo do dolního centra a později se sem vrátilo,“ nastiňuje v krátkosti historii místa primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Město podle něj na vybudování zázemí tehdy většinovému vlastníkovi ČSAD Liberec přispělo zhruba 20 miliony. „Ale za celých 30 let se nic nestalo. Vzniklo tu několik projektů, například v tomto místě měla vzniknout asi za 60 milionů budova typu takové plechovky,“ ukazuje na plochu před stěhujícími se stavebními buňkami Zámečník.

„Později zase parkovací dům se zázemím pro autobusové nádraží u Žitavské ulice,“ jmenuje primátor další z projektů.

Vedení Liberce se společně s Libereckým krajem nakonec rozhodlo pro umístění zázemí do budovy přilehlého a dříve nebezpečně chátrajícího Uranu. Jeho oprava za zhruba 165 milionů korun skončila začátkem letošního roku a kromě cestujících jej nyní využívá také odbor sociální péče, odbor vnitřních věcí a především Městská policie Liberec.

Jako terminál má Uran sloužit následujících 10 let. „Poté se zázemí přemístí do chystaného projektu Central station (plánovaný společný terminál pro MHD i vlakovou a autobusovou dopravu – pozn. red.). To bude konečný projekt a vznikne tu velké administrativní zázemí,“ plánuje Jaroslav Zámečník.

V místě dnešních buněk by měl v budoucnu vzniknout veřejný park. Město nyní sbírá nápady na to, co vše by zde mohlo být. Uvažuje se třeba o umístění sochy i dalších, architektonicky odvážnějších řešení.

Během středy odstraňují Technické služby města Liberec (TSML) z nádraží nejprve ikonický nápis i dvě samostatně stojící buňky, v nichž byly toalety a zázemí pro technika. Zbylé části stavby pak zmizí v dalších dnech.

„Vše se nestihne během dneška. Teprve včera jsme totiž odstranili poslední živou část, přívod elektriky, protože to tady bylo celé udělané trošku chaoticky a páté přes deváté,“ poznamenává ředitel TSML Jan Ullmann.

Stavební buňky z nádraží najdou navzdory svému stáří využití i v budoucnu. Šest z nich si pro vylepšení klubového zázemí vezme liberecký hokejbalový oddíl, dalších šest chovatelé holubů a zbytek právě TSML. „My je využijeme jako zázemí u nově budované haly na posypovou sůl,“ upřesňuje Ulmann.