Liberec odmítl námitky k tendru na opravu bazénu, běží lhůta na odvolání

„Veškeré námitky jsme odmítli a v tuto chvíli už je rozhodnutí města doručeno i stěžovateli. Myslíme si, že ten důvod, proč si stěžovatel stěžuje, je, že nezná dokumentaci, že se jedná o nedorozumění,“ uvedl pro ČTK primátor.

Podle Tomáše Tesaře, vedoucího tiskového oddělení města, se na ÚOHS do pondělního rána nikdo neobrátil. „Stěžovatel obdržel rozhodnutí minulý čtvrtek. Kdyby se tak stalo, ÚOHS nás o tom informuje,“ vysvětluje Tesař. Pokud by se k tomu došlo, muselo by město čekat na rozhodnutí úřadu i několik měsíců.

Vítězem tendru se stala firma Metrostav DIZ, která z šesti uchazečů nabídla nejnižší cenu 748,8 milionu korun bez daně (906 milionu korun).

Námitkami vůči Metrostavu se vedení města zabývalo podruhé. Tuto firmu radní vyhlásili vítězem už na jaře. Posléze toto rozhodnutí zrušili s tím, že je potřeba prověřit pravdivost některých údajů, které Metrostav uvedl.

Primátor uvedl, že nyní šlo o stejný podnět, který se týkal splnění požadovaných kvalifikačních parametrů. Pochybení město neshledalo.

Provoz až do zimy

Město má s bazénem náhradní plán, kdyby muselo několik měsíců čekat na vyjádření ÚOHS. „Provozovatel - naše společnost - je připravena dál v září i v říjnu provozovat bazén. Kdyby došel podnět k ÚOHS, a já pevně věřím že ne, byli bychom připraveni prodloužit provoz do zimy,“ dodal primátor.

Radnice provoz plaveckého stadionu původně ukončila na začátku dubna. Kvůli nejistotě, kdy oprava začne, areál veřejnosti ale poté aspoň částečně zpřístupnila. Lidé však mohou využívat jen pětadvacetimetrový bazén a šatny, sprchy a toalety jsou provizorně umístěné v prostorách bývalé dětské sauny.

Za běžného stavu mají návštěvníci plaveckého stadionu k dispozici tři bazény včetně padesátimetrového, tobogany, sauny, vířivky a další atrakce. Jediný plavecký stadion v pátém největším městě v republice opravu potřebuje, neboť důležitá technologická zařízení dosluhují, střechou zatéká, nevyhovující je zasklení budovy a vana hlavního bazénu prosakuje.

Areál čeká i přestavba. Nejvýraznější změnou bude to, že v něm už nebudou samostatné šatny pro muže a ženy v přízemí, ale vznikne jedna velká bezbariérová šatna v suterénu objektu. Wellness bude na místě dnešních dámských šaten a fitness na místě pánských šaten. Na svém místě tak kromě bazénů zůstane jen pizzerie.