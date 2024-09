Liberec zahájí opravu bazénu, proti výsledku soutěže se nikdo neodvolal

Dodavatel - společnost Metrostav DIZ - tak po podpisu smlouvy může ihned převzít stavbu a co nejdříve zahájit stavební práce za podmínek, které město soutěžilo letos v březnu a následně opakovaně v srpnu.

Cena, za kterou vítěz nabídnul komplexní rekonstrukci, je bezmála 750 milionů bez DPH. Liberec má kvůli náročné přestavbě požádáno o tři dotace v celkové výši zhruba půl miliardy korun.

„Jsem rád, že navzdory komplikacím, které start rekonstrukce doprovázely, můžeme konečně začít. Navíc za původně vysoutěženou částku pod 750 milionů korun bez DPH a s vědomím, že chceme respektovat původní práci významného architekta. Věřím, že zhruba za dva roky se Liberečané dočkají kvalitního, moderního a nadčasového plaveckého stadionu, který bude sportovcům i veřejnosti dobře sloužit další desítky let,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Rada města Liberce v srpnu vzala na vědomí i předběžné odborné stanovisko Českého vysokého učení technického (ČVUT) k dokumentaci na provedení stavby, které si Liberec během léta zadal, aby prověřil možné pochybnosti kolem projektové dokumentace.

Na základě doporučení ČVUT radní mimo jiné uložili příslušným odborům úřadu zajistit provedení stavebně technického průzkumu nosných částí krytého bazénu, zejména nosných ocelových sloupů v bazénové hale, základových konstrukcí, rámové ocelové konstrukce a vodorovných konstrukcí.

„Současně jsme rozhodli, že vznikne tým nezávislých expertů pro supervizi nad prováděním rekonstrukce a stavebních úprav,“ dodává primátor.

Nový právní zástupce

Už dříve město změnilo i právního zástupce u této stavební zakázky. Podle primátora tím chtělo zajistit maximální garanci pro to, aby se rekonstrukce nejen zahájila, ale také dokončila za podmínek, které Liberec požaduje.

„Cílem bylo a je minimalizovat případné navýšení konečné ceny za stavbu v rámci takzvaných víceprací a zajistit co nejvyšší kvalitu rekonstrukce,“ upozorňuje Zámečník.

K podpisu smlouvy mezi městem a zástupcem dodavatele má dojít v co nejkratším možném termínu. Firma by měla následně stavbu převzít a zahájit práce. Náročná přestavba areálu by měla skončit zhruba za dva roky.