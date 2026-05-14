Policie dnes vpodvečer zadržela ve Středočeském kraji pětatřicetiletého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý vpodvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.
"Dnes vpodvečer českolipští kriminalisté zadrželi ve Středočes. kraji 35letého muže důvodně podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podařilo se jim získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází, ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán," uvedla policie dnes večer.