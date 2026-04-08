Sjezdovky, nebo domy? Bedřichov chystá referendum o budoucnosti skiareálu

Na rozhodnutí upozornil na webu Český rozhlas. Podle starosty Petra Holuba je smyslem referenda ochránit před zástavbou pozemky, na kterých jsou sjezdové tratě.
„Dneska jsou zapsané v územním plánu jako specifické nezastavitelné. To znamená, že na nich můžou být stavby velice omezeně, kdy souvisí nějakým způsobem se sjezdovkami nebo obecně s turistickým ruchem. Třeba nějaké občerstvení. A smyslem referenda je, aby se občané vyjádřili ve smyslu toho, jestli to tak chtějí do budoucna. My předpokládáme, že budou chtít, aby se do budoucna nestalo, že z vůle zastupitelstva se bude měnit územní plán a tyto pozemky by mohly být zastavitelné,“ řekl Holub.
Většina skiareálu v Bedřichově se 4,5 kilometru sjezdovek a sedmi vleky byla v této sezoně mimo provoz. Předchozí dlouholetý provozovatel se rozhodl ztrátový areál předloni opustit a nový zatím není. Pozemky pod sjezdovkami má vícero vlastníků, mezi nimi je i obec.
Starosta věří, že se s nimi blíží k dohodě, aby mohl být areál od příští sezony opět v provozu. „Více o tom budeme hovořit na veřejné schůzi s občany, kterou máme naplánovanou na 11. května. Tam bychom to měli představit, jak obec, tak i ty ostatní subjekty,“ dodal Holub.
11. května 2024