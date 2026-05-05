Během do Kyjeva chce Liberečan ukázat rozdíl mezi světem míru a války

Profesionální tenisový trenér z Liberce Patrik Venclík chce na podzim běžet z Prahy do Kyjeva . Čeká ho skoro 1600 kilometrů přes Česko, Polsko a Ukrajinu. Běh vnímá jako nenásilnou formu, jak připomenout rozdíl mezi světem míru a války.
"Aby se lidé zamysleli nad tím, jak se žije lidem ve válečném konfliktu. O to mi hlavně jde, protože vždycky ve válečných konfliktech to odnášejí obyčejní lidé," řekl Venclík ČTK.
Ukrajina se ruské agresi brání už více než čtyři roky a Venclík má pocit, že zájem o životy obyčejných lidí zasažených konfliktem se vytrácí. "Přijde mi, že jsme už teď takoví zacyklení. Sledujeme, že támhle někde něco vybouchlo, ale už nevěnujeme pozornost, jakým způsobem tam lidé žijí a jak to odnášejí. A tímto způsobem bych chtěl ukázat, že je někdo sleduje a že s nimi někdo na tomto světě soucítí," uvedl dvaapadesátiletý tenisový trenér.
Cestu chce dokumentovat prostřednictvím fotografií, videí i rozhovorů. "Ukázat rozdíly, jak se žije v míru a jak v oblasti, kde vám nad hlavou lítají drony, rakety a lidé v tom musejí fungovat. I mě to zajímá a myslím si, že to pro mě bude velká zkušenost," řekl Venclík s tím, že průběh cesty bude dokumentovat na instagramovém účtu.
Trasu má rozdělenou do 24 etap. "Každá by v průměru měla mít 80 kilometrů. Pokud se nic nestane, měl bych tuto vzdálenost zvládnout během tří až čtyř týdnů. Ale uvidíme po cestě, co se bude dít. Nejde to takhle úplně naplánovat," uvedl Venclík.
Vytrvalostnímu běhu se věnuje přes 20 let a zatím nejdelší vzdálenost, jakou uběhl, bylo 376 kilometrů při ultramaratonu. Nyní trénuje každý den dvoufázově, naběhá kolem 50 kilometrů za den. Na cestě bude mít jako doprovod svého kamaráda, který pojede autem. V tomto voze by měl také Venclík přespávat, více toho plánovat nebude. "Nechávám všechno na situaci, jak to bude probíhat. V tom jsem trošku zvláštní. Když do něčeho jdu, tak je to spíš tak jako na rebela. A jak se to bude vyvíjet, tak uvidíme v září, říjnu," dodal.
Vyběhnout se chystá v sobotu 19. září v 8:00 ze Staroměstského náměstí v Praze. Věří, že se k němu cestou občas nějaký běžec přidá. I proto itinerář trasy zveřejní ještě před startem. "Celou vzdálenost asi poběžím sám, ale už teď se mi ozývají kamarádi a přátelé z běžecké komunity, že by rádi vyběhli se mnou," uvedl Venclík.
O čas, za jaký urazí vzdálenost z Prahy do Kyjeva, podle něj nejde. I délku etap podle něj ovlivní, na co zajímavého cestou narazí. "Prostě zastavit se, natočit, vyfotit, udělat rozhovory, popovídat si s těmi lidmi. Uvidíme, co z toho všechno bude a jak to bude vypadat. Zatím to mám jen v hlavě, ale pak, až se to bude dít, tak si myslím, že to bude zajímavější," dodal.