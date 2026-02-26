Benefiční ples pro kazatelnu

Návštěvníci si užijí večer plný hudby a tance a navíc podpoří dobrou věc. Těšit se mohou i na předtančení a bohatou tombolu.
Ples začíná v sobotu od 20 hodin v sále KD v Horní Řasnici, vstupné je dobrovolné.
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...
Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...
V Nymburce začnou v březnu opravy dvou mostků přes Malé a Velké Valy v Tyršově ulici v centru města. Část ulice kvůli tomu bude od 9. března do konce listopadu...
Zhruba 150 tun benzenu již odstranili dborníci z kontaminované lokality v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde před rokem vykolejil vlak naložený...
Před rokem tam ve dne v noci hučela trojice vysoušečů a vlhkosti bylo tolik, že z nich bylo potřeba vylévat vodu několikrát denně včetně víkendů. Teď se pobočka opavské Knihovny Petra Bezruče v...
Podmínky pro lyžování ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou přes oblevu výborné. Do hor mohou stále, i když s opatrností, vyrazit také běžkaři....
Zimní paralympiáda 2026 v Itálii začne už 6. března a český tým na ni vyráží v rekordním počtu 24 sportovců. Hry se uskuteční v Miláně, Cortině a Val di Fiemme a potrvají do 15. března. Češi mají...
Takzvaný multikomoditní sběr se teď prosazuje i ve Žďáře nad Sázavou. Lidé mohou nově kovové odpadky, tedy například konzervy, alobal či plechovky, házet do žlutých kontejnerů na plasty a nápojové...
Už rok nemohou vlastníci pozemků u Hustopečí nad Bečvou zasažených následky havárie vlaku s benzenem hospodařit na své půdě, na jakékoliv odškodnění ale čekají marně. Podle státu by měl platit viník...
Pardubičtí strážníci ve středu nejspíš zachránili život muži, který chtěl vyskočit z třináctého patra paneláku na sídlišti Závodu míru. Hlídku na místo zavolal svědek. Muže si pak převzali záchranáři.
Vítězem krajského kola EY Podnikatel roku v Královéhradeckém kraji je Vladimír Šulc, zakladatel jičínské technologické firmy Microrisc. Porotu zaujal svým vizionářským přístupem i rodinnou atmosférou...