Návštěvnice Bezdězu se zřítila ze čtyřicetimetrového srázu pod hradem

„Ze zhruba čtyřicetimetrového srázu se zřítila žena poté, co špatně šlápla na úzké kamenité stezce vedoucí ke státnímu hradu,“ popsala mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.
Operační středisko přijalo informace o události krátce před 17. hodinou. První jednotka byla na místě za pár minut. Hasiči zraněné ženě nejdříve poskytli předlékařskou pomoc, poté ji bezpečně umístili do nosítek a přepravili zpět na cestu.
„Nosítka zajistili lany a pomocí protiváhy a lanových technik se hasičům – lezcům z českolipské a mladoboleslavské stanice podařilo ženu dostat prudkým srázem nahoru na stezku,“ dodala Benešová. Odtud zraněnou ženu přenesli k sanitnímu vozu, který ji odvezl k vrtulníku Letecké záchranné služby.
|
Starší žena spadla z padesátimetrového srázu, záchranář se pro ni musel slanit
Zásah hasičů trval přes hodinu. Po půl sedmé večer se jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů z Libereckého i Středočeského kraje vrátily zpět na své základny.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz