Na hradě Bezděz skončil středověk, po 762 letech se dočkal klasických toalet

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:02aktualizováno  17:02
Královský hrad Bezděz na Českolipsku se 762 let od založení dočkal klasických toalet. V provozu jsou od čtvrtečního zahájení sezony, nahradily chemické WC. Podle kastelána Kamila Seidla je to pro hrad skok ze středověku do nové civilizace, i když kromě skalních návštěvníků si toho běžní turisté ani nevšimli.
Hrad Bezděz má nové klasické toalety. Splašky z chemických záchodů už nebudou muset odvážet v sudech. (5. dubna 2026)

„Skalní, kteří sem chodí každý rok, to ocení. Ale chodí sem i noví návštěvníci a ti nevědí, že tady bylo něco horšího,“ uvedl v neděli kastelán.

Za dobré považuje i to, že o toaletách návštěvníci nemluví. „Fungují bez problémů. A víte, jak to u nás je. Když něco funguje bez problémů, tak se to bere jako standard. Odezvy máme, když je nějaký problém, takže předpokládáme, že jsou návštěvníci spokojení,“ dodal.

Hrad Bezděz patří k nejvýznamnějším českým gotickým památkám, založil ho Přemysl Otakar II. v roce 1264. Na vrchol 604 metrů vysokého kopce není zaveden vodovod ani kanalizace, proto nahoře byly až do minulé sezony jen mobilní nevzhledné ekologické záchody.

Kvůli obtížnému přístupu, kdy na Bezděz vede jen příkrá, zhruba kilometr dlouhá pěší stezka, bylo pro pracovníky hradu navíc náročná i likvidace splašků. Museli je přečerpávat do sudů a poté sváželi dolů v nákladní lanovce.

„Pro nás je ta změna samozřejmě úlevou. To čištění ekologických záchodů bylo problematické, i kvůli zápachu. Přestože jsme tam dávali kvalitní odpadovou chemii, tak stejně v tom množství návštěvníků to bylo cítit,“ dodal kastelán.

Nově se splašky dostávají dolů do odpadní nádrže přes přečerpávací nádrže. Pro čištění splašků přibude ještě letos na jaře malá čistírna odpadních vod.

O tomto prodlouženém velikonočním víkendu je pro návštěvníky Bezdězu asi největším lákadlem možnost prohlédnout si nalezené dřevořezby z kapliček Křížové cesty vedoucí na hrad a také mimořádné otevření ochozu hradní královské kaple. „Se zájmem jsme zatím spokojení,“ uvedl Seidl. Za čtvrtek až sobotu na hrad přišlo skoro 900 návštěvníků.

Pro sezonu chystají podle kastelána několik akcí spojených s takzvaným šestkovým rokem. Na hradu si připomenou, že letos uplyne 190 let od úmrtí básníka Karla Hynka Mácha v roce 1836 i vydání jeho Máje.

„Nám se podařilo si zapůjčit z jilemnického knihovny 90 výtisků Májů z různých období,“ řekl Seidl. Na hradě bude tato sbírka vystavená od začátku května do konce října. Akci chystá hrad i k výročí založení Máchova jezera, což byl původně Velký rybník. „Karel IV. v roce 1366 podepsal u nás na Bezdězu zakládací listinu,“ uvedl Seidl. I proto se hrad 8. a 9. května pomyslně navrátí do středověku.

Velkou událostí bude pro hrad v červenci návrat sošky Panny Marie Montserratské, kterou benediktini v roce 1666 přenesli na Bezděz a učinili z něj tehdy jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách. „Rozhodli jsme se pořídit si věrnou kopii této madony, abychom mohli toto výročí prezentovat v naší krásné gotické kapli,“ dodal kastelán.

