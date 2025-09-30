Bezdomovci chtěli být ve formě, v bývalé kotelně si zbudovali posilovnu s benchem

Autor: hop
Cihly místo činek, pneumatiky jako závaží. Strážníky v České Lípě zaskočili bezdomovci, kteří si v jedné z bývalých kotelen postavili improvizovanou posilovnu. Z odpadu si dokonce vyrobili bench press, tedy lavici se stojanem ze židlí a činkou, kterou tvořila rezavá trubka a dvě pneumatiky.
Bezdomovci si v bývalé kotelně postavili posilovnu. | foto: MP Česká Lípa

Strážníci objevili posilovnu v neděli v jedné z bývalých kotelen na sídlišti Slovanka. „Obrátil se na nás majitel budovy, protože ji často bezdomovci obývají. Je dlouhodobě nezabezpečená, tak tam provádíme kontroly,“ vysvětluje mluvčí českolipské městské policie Jakub Paulík.

Kromě čtyř bezdomovců uvnitř strážníci našli posilovací stroj sestavený z lavice, dvou židlí, rezavé trubky a dvou pneumatik.

„Vedle se povalovaly dvě cihly, které nejspíš sloužily jako činky,“ pokračuje mluvčí.

Strážnici bezdomovce vykázali, posilovací stroj uvnitř nechali. „Když tam jsou třeba injekční stříkačky nebo nože, tak to odebíráme z důvodu bezpečnosti, ale jiné věci tam necháváme,“ zmiňuje Paulík.

Lázně ve výměníkové stanici

Žádný další stroj nebo jiné posilovací zařízení se v bývalé kotelně nenacházelo. Čtyři mužští obyvatelé neměli v kotelně ani žádnou sprchu nebo vanu, kde by se mohli po cvičení opláchnout.

Inspirovat se přitom mohli u pražských bezdomovců, kteří si ve výměníkové stanici vybudovali improvizované lázně.

Z potrubí pomocí plastových trubek a rukávu od mikiny přiváděli do nafukovacího bazénku teplou vodu. Teplotu v místnosti pomáhaly udržet igelity.

9. ledna 2025

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

