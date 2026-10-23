Běžkařům v Bedřichově v Jizerských horách začne sezona nejspíš za měsíc. Obecně prospěšná společnost Jizerská začala tento týden s výrobou technického sněhu na stadionu, okruh na něm chce otevřít 21. listopadu. Jak bude dlouhý, záleží podle ředitele Jizerské Martina Kunce i na počasí.
"Uvidíme, jak se nám bude dařit a jak nám bude přát počasí a podle toho zvolíme délku okruhu. Věříme, že snad brzy budeme schopni zapnout klasické zasněžování podpořené přírodním sněhem a zprovozníme co největší část," uvedl Kunc pro ČTK.
K výrobě sněhu podle něj zatím používají zařízení SnowPro 70, které dokáže vyrábět sníh při teplotě až 26 stupňů Celsia. To si Bedřichov pořídil před minulou zimní sezonou s pomocí evropské dotace jako doplněk k běžnému zasněžovacímu systému, který je sice výkonnější, ale potřebuje, aby teplota byla pod nulou. U SnowPro 70 podle Kunce na teplotě nezáleží. "Samozřejmě ale čím máte nižší teplotu, tak tím jsou menší ztráty vyrobeného sněhu," dodal. Zbytečné je podle něj také mít toto zařízení v provozu za deště.
Jedním z důvodů, proč Bedřichov pořídil speciální zasněžovací stroj, je aby sportovním klubům běžkařů a biatlonistů mohl garantovat začátek zimní sezony pro tréninky dětí. "Abychom jim připravili nějaké kolečko, na kterém by mohli od začátku trénovat a nemuseli jezdit za tréninky do zahraničí. A samozřejmě trošku se snažíme naučit i ostatní běžkaře, že tady v Jizerkách bude vždycky nějaké kolečko pro ně, ať to počasí nám bude přát nebo ne. Tak aby věděli, že tady nějaká jistota bude," uvedl Kunc.
Zásobu sněhu pro příští sezonu si chtějí správci tratí připravit už v této zimě. "Chceme to vyzkoušet a za ideálních podmínek vytvořit zásobu, kterou na léto zaledníme a na podzim otevřeme, jako to dělají nějaké jiné areály. Pak to bude levnější a to kolečko by mohlo být třeba i delší," dodal ředitel společnosti Jizerská, která má na starost úpravu tratí pro běžkaře na téměř celé Jizerské magistrále.
Trasy v Jizerských horách patří v Česku u běžkařů mezi nejoblíbenější, návštěvnost v posledních letech překračuje milion lidí. Hlavním nástupním místem pro běžkařskou magistrálu je právě Bedřichov, který je zároveň jediným místem, kde se na ní technický sníh vyrábí. Zbytek tratí je závislý na přírodním sněhu.