Bezplatné prohlídky státních památek v Libereckém kraji jsou téměř obsazené

Nedělní prohlídky zdarma jsou na osmi hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) v Libereckém kraji většinou obsazené. Několik posledních míst dnes ještě zbývalo na zřícenině hradu Trosky na Semilsku, řekla ČTK mluvčí Územní památkové správy na Sychrově Lucie Bidlasová. Rezervace je podle ní z kapacitních důvodů nutná i na hradech, kde jsou prohlídky bez průvodce, bez ní se lidé na památku nedostanou.
Vybrané prohlídkové okruhy zdarma nabízí NPÚ v neděli 30. srpna na většině státních hradů a zámků. Další příležitost k bezplatné návštěvě budou mít zájemci v neděli 27. září. Ne všechny památky a všechny návštěvnické okruhy mohou být z provozních a kapacitních důvodů součástí mimořádných dnů, upozornil NPÚ na webu. "Zájemcům doporučujeme rezervační systém třeba ještě v sobotu zkontrolovat, některé rezervace mohou lidé vrátit," doplnila Bidlasová, která doporučuje dodržet čas rezervované prohlídky.
Vyprodané jsou všechny prohlídkové okruhy s průvodcem na někdejší císařské rezidenci v Zákupech na Českolipsku. "Obsazené byly během 48 hodin," řekl dnes kastelán tamního zámku Vladimír Tregl. Areál ale nabízí i dva okruhy bez průvodce, které nemají kapacitní omezení, a lidé tak mohou v neděli dorazit i bez rezervace. "Bez průvodce jsou přístupné interiéry prvního patra a kuchyně a také zrekonstruované barokní konírny, kočárovna a zahrada a park," dodal kastelán.
Hrady a zámky v Libereckém kraji se letos o prázdninách těší velkému zájmu turistů. V červenci je navštívilo téměř 104.000 lidí, nejvíc za posledních šest let. Podle Bidlasové k tomu přispěly také novinky. Na hrad Bezděz se po 240 letech vrátila kopie sošky Černé madony montserratské. Na zámku Frýdlant přibyl v červenci prohlídkový okruh po běžně nepřístupných místech v přízemí a sklepení hradu. Lákadlem pro turisty jsou i nově vystavené historické kočáry v konírně u zámku v Zákupech.