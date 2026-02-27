Mola, lávky, gabiony. Hasičská nádrž se mění na odpočinkový biotop

„Nejzásadnějším zásahem do nádrže byla výstavba takzvaného litorálu, tedy břehové zóny u hasičské nádrže, která odděluje vodní plochu od okolního terénu. Vznikl v jihozápadní části a zásadně proměnil zhruba třetinu rybníka,“ poznamenal Pavel Dočekal z odboru investic a správy majetku města.
Břehová zóna plní estetickou, ekologickou a vodohospodářskou funkci. „Firma musela v první řadě nádrž odbahnit, tedy odtěžit veškerý sediment ze dna,“ pokračoval.
„Rozdělovací objekt byl ve velmi špatném technickém stavu. Firma jej proto musela zdemolovat a postavit nový včetně dřevěné lávky a stavidla s dlužemi v nátoku nádrže.“
Dvě nová mola
V nejhlubší části nádrže jsou dvě nová mola. „Až klimatické podmínky dovolí, stavbaři vytěží sediment z okolí nádrže, osadí mola, lávky a gabionové stěny dřevěnými profilovanými terasovými prkny a osadí také zábradlí. Musí ještě dokončit finální úpravu terénu včetně příjezdové cesty,“ popsal postup prací.
Rozsah nádrže bude menší, přepůlí ji gabionová stěna. „Vznikne užitná část, kde se budou moci lidé, pokud to stav vody dovolí, koupat. V druhé části bude i oddělená mělčina s hloubkou do 65 centimetrů,“ vysvětlila mluvčí Hrádku nad Nisou Eva Jiříčková. Mělčinu doplní vodní a bahenní rostliny, kameny i pařezy, které poslouží jako úkryt drobným živočichům.
Návštěvníci budou mít k dispozici lávku se zábradlím, na kterou se dostanou po stávajícím schodišti. „Nádrž ale nebude sloužit jen jako odpočinkové místo, ale také hasičům, kteří budou rybník nadále využívat jako vodní zdroj pro hašení případných požárů v okolí,“ dodala.
Práce musely být časově omezené kvůli výskytu ropuchy obecné, která je v Česku chráněná jako ohrožený druh. „Proto se na revitalizaci nádrže mohlo pracovat pouze v období od srpna do února,“ doplnil Dočekal.
Tři stromy padly
Stavbaři upravují i levostranný přítok Lužické Nisy v Dolním Sedle. „Firma pokácela tři vzrostlé stromy, největší měl obvod kmene 123 centimetrů. Místo nich se vysází stromy nové,“ vysvětlil Dočekal.
Projekt revitalizace vypracoval liberecký atelier DAVID. „Mola jsme navrhli tak, že mají nosnou ocelovou konstrukci s dřevěnou terasovou plochou,“ popsal architekt Ladislav David.
Město podalo žádost o dotaci z Fondu Turów. „Můžeme získat 80 procent z vysoutěžené částky, maximálně 2,4 milionu korun. Zbylou částku zaplatí město z rozpočtu,“ uvedla vedoucí odboru dotací, rozvoje města a kultury Jana Matušková. Hotovo by mělo být ke konci února, poté bude následovat výsadba.
Nádrž se nachází v Dolním Sedle.
