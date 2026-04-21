Biotop v Jilemnici bude dokončený až v půlce léta, problémy působila voda

Přírodní biotop za zhruba 75 milionů korun bude v podkrkonošské Jilemnici na Semilsku dokončený nejspíš až na začátku srpna, podle původních plánu už měl být hotový. Za zpožděním jsou problémy s podložím. Paradoxně vadila hlavně povrchová voda, řekl dnes ČTK starosta města David Hlaváč (ODS).
"Jak je tam vše na jílu, tak se do něj voda nezasakuje. Jíl jako zakládací hornina není dobrý, nemá únosnost," řekl starosta města s 5500 obyvateli.
Biotop na místě bývalého venkovního koupaliště na okraji města u říčky Jilemka měli stavbaři původně dokončit do konce minulého roku, nestačilo ani prodloužení termínu do jara. Nyní to podle starosty vypadá, že hotovo bude až v polovině letních prázdnin. K výraznému prodloužení stavby podle něj přispělo, že se nejprve neúspěšně snažili najít trvalé řešení, jak povrchovou vodu odvést jinam. "Doba ukázala, že se ní musíme smířit a udělat to technicky tak, aby nevadila. Jak se ale říká, že vše zlé, je k něčemu dobré, tak to vypadá, že toto řešení bude mnohem trvalejší," dodal Hlaváč.
Kdysi klasické koupaliště, které kvůli špatnému stavu radnice uzavřela před téměř 20 lety, nahradí rekreační areál biotopového typu s čištěním vody přírodní cestou. Vodní plocha pro koupání bude mít na délku skoro 70 metrů a na šířku 25 metrů. Bude rozdělená na brouzdaliště, neplaveckou a plaveckou část s maximální hloubkou 2,6 metru. Asi největší atrakcí bude 60 metrů dlouhý a devět metrů vysoký tobogan. Bude tam i hřiště pro plážový volejbal a hřiště pro děti.