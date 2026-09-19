Bleší trhy v České Lípě

Pro příchozí budou na ploše po bývalém vlakovém nádraží v Mimoňské ulici opět připravené oblíbené bleší trhy.
Nakupovat tu zájemci mohou v době od 6 do 13 hodin.
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Pro příchozí budou na ploše po bývalém vlakovém nádraží v Mimoňské ulici opět připravené oblíbené bleší trhy.
Nakupovat tu zájemci mohou v době od 6 do 13 hodin.
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Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...
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Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...
Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní nabídka pohybuje kolem 170 korun, svíčková stojí 295 a pečená kachna 310 korun. K tomu můžete přidat...
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...
Úmrtím motocyklisty skončila dnes odpoledne nehoda u Chvalovic na Znojemsku. Podle prvotních informací se motorkář srazil s autem při předjíždění. ČTK to řekly...
Australská závodnice Joanna Wietrzyková pokračovala při Hyroxu v Pekingu i po střevní nehodě a zvítězila. Kritika se následně obrátila také na pořadatele kvůli hygieně společné trati a vybavení....
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Turisté z Polska nebo Maďarska stále více objevují Jihočeský kraj. Poláci sem míří za výbornými podmínkami pro cyklistiku, Maďary naláká i skutečnost, že jsou pro ně připravené materiály v jejich...
Úmrtím motorkáře skončila dnes odpoledne nehoda u Chvalovic na Znojemsku. Podle prvotních informací se motorkář srazil s autem při předjíždění. ČTK to řekly...
Nečekaného úspěchu v rámci Česka dosáhla v tabulce jedenácti tisíc sídel Evropské unie sestavené podle odolnosti vůči horku a suchu moravskoslezská města. V hodnocení nazvaném Cool City Index se mezi...
Více než 25 dobrovolníků uklízelo v pátek břeh Vltavy u lávky Holka v Karlíně. K zaměstnancům estonského velvyslanectví, Boltu a místním se přidal i předseda estonského parlamentu Lauri Hussar. Za...
KBELSKÉ POSVÍCENÍ - SOUTĚŽ O POJÍDÁNÍ JAHODOVÝCH KNEDLÍKŮ
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Od 21. 9. 2026 vyjíždí v trase Na Knížecí - Malvazinky - Waltrovka a s každým druhým spojem až na Jinonice linka 52 s trolejbusy Bozankaya SNG12T nebo SOR TNS12.
KBELSKÉ POSVÍCENÍ - PĚVĚCKÉ VYSTOUPENÍ LADISLAVA KORBELA
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