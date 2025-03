Liberec ochrání před povodněmi nová nádrž, bude větší než jablonecká přehrada

Velký vodní projekt připravuje vedení Liberce. Místo výstavby suchého poldru se magistrát nyní přiklání k víceúčelové variantě a u Andělské Hory v liberecké části Machnín hodlá vybudovat vodní nádrž.

„Vzešlo to z projektového návrhu společnosti VRV, která zpracovala zhruba 20 protipovodňových opatření na území města Liberce. Toto nejúčinnější a největší opatření, které by mělo vliv na další obce, by mělo stát 1,5 miliardy korun,“ vyčíslil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

„V případě zatopení by mělo jít o plochu o 67 hektarech. To znamená, že by měla být větší než přehrada Mšeno v Jablonci, která má 40 hektarů, i v Liberci, ta má pouze 12 hektarů. Hrádecká Kristýna má pro srovnání 14 hektarů,“ upřesnil.

Povodí Labe s nápadem souhlasí

S postojem vedení města souhlasí také Povodí Labe. Rovněž pro jeho účely by prý byla vhodnější trvalá vodní nádrž. Jak ale primátor přiznává, k dalším krokům vede ještě dlouhá cesta. Proti by mohli být zejména ochránci přírody. Také kvůli tomu by se lidé podle primátorova hrubého odhadu mohli nádrže dočkat asi až za 20 let.

„Snad nám to ochranáři nebudou blokovat a uvědomí si, že ochrana obyvatel by mohla mít přednost před ochranou migračních cest. Budeme ale samozřejmě usilovně hledat jiné migrační cesty. Z pohledu Povodí Labe je Liberec dlouhodobě ohrožený a měli jsme štěstí, že tu desetiletí nic opravdu velkého nebylo. Upozornili nás, že bychom měli se všemi těmito opatřeními pospíchat,“ tlumočil Zámečník.

„Navíc bychom sem na Liberecko mohli přitahovat zájem turistů. Liberečáci by se už nejezdili koupat do Jablonce, ale Jablonečáci do Liberce,“ dodal s humorem.

V obou případech se počítá také s úpravou okolí vodního díla. „Vznikly by zde nějaké relaxační plochy a celé území by se z hlediska kvality prostředí mělo změnit. A to jak vůči místním, kteří jsou na prvním místě, tak vůči těm, kteří by to využívali na nějaký rekreační pobyt. Bude to mít přidanou hodnotu,“ poznamenal náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

K tomuto řešení se přiklání Liberec i kvůli ceně. Obě varianty totiž vycházejí z hlediska nákladů podobně, ve druhém případě však převažují možnosti využití. Už dříve s touto variantou souhlasil také hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Úpravy Tajchu i dokončení přehrady

Kroků, které je potřeba v tomto ohledu udělat, je však podle něj celá řada. Počítá se například také s protipovodňovým parkem v Metelkově ulici v Liberci, zídkami a dále se zprůtočněním řady toků i úpravou mostů. Město dále hledá rovněž další místa pro vybudování retenčních ploch.

Radní dále s Povodím Labe řešili úpravy rybníku Tajch. Zde je připravený projekt i stavební povolení a čeká se již jen na vypsání dotace ministerstva zemědělství. S rekonstrukcí by se mělo začít do konce letošního roku, v plánu je například vybudování lesní cesty, pěšin, lávek či nových parkovacích stání.

Třetím společným tématem setkání byla liberecká přehrada Harcov. Ta by se měla začít napouštět koncem tohoto roku, nebo nejdéle začátkem jara roku následujícího. Svou část stavby, tedy přilehlé okolí přehrady, by město mělo dokončit pravděpodobně letos v říjnu či v listopadu.

14. září 2024