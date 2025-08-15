„Je to výjimečný okamžik. Po letech problémů, právních komplikací a požadovaných stavebních pracích vyvěsíme v pátek na koupališti bílou vlajku,“ zaradoval se starosta polské Bogatynie Wojciech Dobrołowicz.
„Vykoupeme se, sklouzneme se, budeme se opalovat a relaxovat. Nebylo to lehké, ale zvládli jsme to. Děkujeme všem, kteří přispěli k tomuto historickému okamžiku i těm, kteří nás podpořili a věřili v pozitivní výsledek,“ dodal politik.
Bazén se skluzavkami stojí ve městě už zhruba sedm let, postavený byl ale nelegálně. Jednalo se o jeden z hlavních projektů předchozího starosty města Andrzeje Grzmielewicze. Vyjít měl na zhruba 120 milionů korun, částečně se financoval také z evropských dotací.
Andrzeje Grzmielewicze potrestal ombudsman pro veřejné finance už před lety tříletým zákazem výkonu funkce, ve které se rozhoduje o veřejných prostředcích. Vedle toho si tehdejší starosta ve vězení odpykával také trest týkající se zřízení nelegální skládky odpadu ve městě.
Místní zastupitelé museli v předešlých letech získat dodatečné stavební povolení a další chybějící dokumentaci, aby se v areálu mohlo začít s nutnými opravami. Dnes nabízí koupaliště bazén s vodním chrliči, několika skluzavkami nebo třeba dětské brouzdaliště s vodními prvky.
V areálu je k dispozici rovněž volejbalové hřiště, dětské prolézačky a moderní zázemí, které zahrnuje šatny nebo třeba přístřešky na trávníku.
Za celodenní vstup o víkendu zde lidé zaplatí v přepočtu zhruba 144 korun, děti nebo studenti pak 86 korun. Od pondělí do čtvrtka je cena ještě nižší. Krom toho nabízí provozovatelé Aquatynie také dvouhodinové vstupenky nebo třeba rodinné vstupné za zhruba 400 korun.