Bohemia Rally omezí v neděli dopravu v části Libereckého kraje

Tradiční automobilová soutěž Bohemia Rally omezí tuto neděli dopravu v části Libereckého kraje. Uzavírky budou na třech úsecích v Českém ráji v okolí Turnova. Na webu policie o tom dnes informovala její regionální mluvčí Klára Jeníčková.
"V souvislosti s konáním soutěže musí motoristé počítat s dočasnými uzavírkami silnic a dopravními omezeními, a to nejen na tratích, ale i na některých příjezdových komunikacích. Veškeré uzavírky budou řádně označeny dopravním značením a na jejich dodržování budou společně s pořadateli dohlížet policisté," uvedla Jeníčková.
V Libereckém kraji se pojedou tři rychlostní zkoušky, jedna z Karlovic do Mírové pod Kozákovem, další z Malé Skály přes Frýdštejn do Pelíkovic u Hodkovic nad Mohelkou a poslední z Husy do Sychrova.
Bohemia Rally bude dvoudenní, sobotní program se bude konat v Mladé Boleslavi a jejím okolí. Na start je přihlášeno přes 60 posádek.