Borůvková sobota na Zubačce

Těšit se mohou na borůvkové knedlíky, koláče, pivo, limonádu, víno i něco ostřejšího. Chybět nebude stánkový prodej či skákací hrad pro děti. Hlavním lákadlem ale budou vlaky.
Zájemci mohou vyrazit na jízdy s ozubnicovou lokomotivou, svézt se motorovým vlakem mezi Kořenovem a Libercem nebo využít zvláštní vlak Východočeské dráhy Hradec Králové – Kořenov. Součástí programu bude také historický autobus na trase Liberec – Kořenov – Jizerka.
Muzeum ozubnicové dráhy v Kořenově bude otevřené od 10 do 17 hodin, Výtopna Kořenov od 10.15 do 16.15 a Důlní železnice od 10 do 17 hodin.