V botanické zahradě zvolí nejpodivnější tykev, následovat bude výstava hub

Soutěž O nejpodivnější tykev je výzvou pro všechny nadšené zahrádkáře, kterým se letos podařilo vypěstovat tykev prapodivných tvarů, barev či velikostí. Svými unikátními kousky mohou obohatit výstavu tykví v liberecké botanické zahradě o zajímavé exponáty a využít tak jedinečnou příležitost vystavit své výpěstky.

„Oceňuji, že kolegové z botanické zahrady připravují nejrůznější akce pro veřejnost a lidé tuto iniciativu vítají a akce navštěvují. Je to jeden z důvodů, proč návštěvnost v zahradě roste a nepochybně tak zahrada získává nové příznivce, kteří si přijdou prohlédnout krásné expozice vícekrát do roka,“ uvedla náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.

Soutěžní tykve bude možné zavézt do zahrady 19. a 20. září vjezdem z Purkyňovy ulice od 8 do 18 hodin. Výstava se uskuteční od 24. do 29. září ve venkovní části botanické zahrady. O vítězi mezi nejpodivnějšími tykvemi rozhodnou hlasováním samotní návštěvníci.

Poklady lesa

Protože houbaření je jedním z českých ‚národních sportů‘, vystřídají křivolaké dýně v prvním říjnovém víkendu houby z lesů Liberce a jeho okolí. Ti, kteří si nejsou jistí svými úlovky, mohou navštívit botanickou zahradu i se svým košíkem a nechat si poradit od zkušených odborníků v mykologické poradně, která bude součástí výstavy.

Pro mateřské a základní školy i pro rodiny s dětmi pracovníci zahrady uchystali naučnou stezku Poklady lesa, která poskytne informace o houbách a jejich životě. Houbovou atmosféru podtrhnou výtvarná díla dětí z mateřských a základních škol. Na sobotu 19. října je pro rodiny s dětmi připravena tvořivá dílna Slavnost jeřabin.

Děti si mohou mezi 10. a 14. hodinou zpestřit návštěvu botanické zahrady zastávkou v pavilonu M, kde je čekají stanoviště s nabídkou tvořivých činností s podzimní tematikou.