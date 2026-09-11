Botanická zahrada v Liberci má v expozici jednu z nejvzácnějších láčkovek světa

Botanická zahrada v Liberci umístila do expozice masožravých rostlin jednu z nejvzácnějších láčkovek světa. Jde o Nepenthes clipeata, která roste jen na hoře Kelam v západní části indonéského Bornea. Její přirozený výskyt je dnes velmi omezený, ve volné přírodě přežívá jen několik jednotlivých rostlin, uvedla dnes v tiskové zprávě edukátorka Botanické zahrady Liberec Soňa Kajzrová.
"Řada botanických zahrad uchovává tuto mimořádně vzácnou rostlinu pouze ve sbírkovém zázemí. My jsme se rozhodli jeden exemplář ukázat návštěvníkům. Mohou tak nejen poznat jednu z nejvzácnějších láčkovek světa, ale také sledovat její příběh a to, jak se jí v Liberci daří," dodal ředitel zahrady Václav Lenk.
Rostlina je zajímavá neobvyklým vzhledem. "Od ostatních láčkovek se liší především velkými, téměř kruhovými listy. Úponka nesoucí láčku nevyrůstá z okraje listu jako u většiny láčkovek, ale přibližně ze středu jeho spodní strany. Právě tento charakteristický znak dal rostlině i její druhové jméno – clipeata, odvozené od latinského slova pro štít," uvedla Kajzrová.
Výjimečnost rostliny je podle ní zároveň jedním z důvodů, proč je její budoucnost ve volné přírodě nejistá. "V minulosti byla Nepenthes clipeata vyhledávána sběrateli a její přirozená populace se výrazně zmenšila. Další komplikací je skutečnost, že láčkovky jsou dvoudomé – samčí a samičí květy vyrůstají na různých rostlinách. Při velmi malém počtu jedinců v přírodě je proto rozmnožování druhu mimořádně obtížné," dodala.
Liberecká zahrada v roce 2023 získala díky spolupráci s pěstiteli v Německu čtyři nepříbuzné linie, zastoupené dvěma samčími a dvěma samičími liniemi. Tehdy měřily šest až osm centimetrů, nyní už mají kolem 30 centimetrů. "Dnes máme téměř dospělé rostliny a první samec už vykvetl. Teď čekáme na první samičí květenství. Pokud se nám podaří rostliny úspěšně opylit a získat semena, splní se účel, pro který jsme je před třemi lety získali," dodal odborný pracovník Botanické zahrady Liberec Miroslav Srba.