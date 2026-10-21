Botanická zahrada v Liberci vytvořila expozici s jednou z největších láčkovek

Expozice s jednou z největších láčkovek světa přibyla v pavilonu masožravých rostlin v Botanická zahrada v Liberci. Jedná se o Nepenthes truncata, jejíž pasti dorůstají délky až 40 centimetrů. Na rozdíl od ostatních láčkovek ji návštěvníci uvidí bez skla a po zakořenění rostlin se jich budou moci šetrně dotknout, uvedla dnes v tiskové zprávě edukátorka zahrady Soňa Kajzrová.
"Nepenthes truncata je robustní a velmi odolný druh. Zatímco ostatní vystavované láčkovky rostou v zasklených vitrínách, které jim zajišťují zvýšenou vzdušnou vlhkost, tato láčkovka si poradí i mimo ně. Díky tomu ji botanická zahrada může ukázat návštěvníkům zblízka a bez bariér. V přírodě roste na Filipínách, na ostrově Mindanao," dodala.
Nová expozice v Liberci volně napodobuje přirozený biotop, ve kterém se tato láčkovka vyskytuje. Skupinu čerstvě vysazených šesti exemplářů Nepenthes truncata proto doplňuje několik dalších druhů tropických rostlin, které ji v přírodě doprovázejí. "Masožravé rostliny patří k tomu, co naše návštěvníky – a zvlášť děti – fascinuje nejvíc. Nepenthes truncata je pro to ideální: je velká, odolná, a tak ji můžeme poprvé ukázat bez skla. Chceme, aby lidé rostliny nejen pozorovali, ale poznávali je více smysly, i dotykem," uvedl ředitel Botanické zahrady Liberec Václav Lenk.
Masožravé rostliny patří k hlavním lákadlům liberecké botanické zahrady, která má pro ně vyčleněný jeden pavilon. Expozice ve středu pavilonu napodobuje močál jihovýchodu USA s porosty špirlic a v dalších částech nabízí okénka i do jiných domovů masožravých rostlin, jako jsou mexické mokvavé skály, stolové hory ve Venezuele nebo tropický deštný les ostrovů indomalajské oblasti. Před měsícem do ní přibyla i jedna z nejvzácnějších láčkovek světa. Je to Nepenthes clipeata, která roste jen na hoře Kelam v západní části indonéského Bornea.