Bouřky v Libereckém kraji vyvracely stromy. Hasiči jich odstraňovali desítky

Bouřky navečer v Libereckém kraji vyvracely stromy. Hasiči jich odstraňovali desítky. K 19:30 měli okolo 60 výjezdů a další stále přibývají, řekla ČTK zastupující krajská mluvčí hasičů Petra Knížková.
Problémy byly zejména na Českolipsku. "Tam jsme zatím zasahovali skoro u 50 událostí," dodala. Nejčastěji šlo podle ní o popadané stromy, silný vítr také strhl část střechy dvoupatrového domu v Novém Boru - Arnultovicích.
Právě v okolí Nového Boru byla podle údajů z meteorologických stanic podvečerní bouře v kraji nejsilnější. Napršelo tam 60 milimetrů, druhý nejvyšší údaj byl zhruba 20 milimetrů ze stanice v Horní Polici.
Popadané stromy zablokovaly v podvečer provoz v kraji nejen na některých místních silnicích, ale i železničních tratích. Konkrétně v úsecích Rynoltice - Křižany , Stružnice - Horní Police a Jeřmanice - Rychnov u Jablonce nad Nisou.