Bozkovské jeskyně na Semilsku zažívají nečekaný nápor i za tropických teplot

Autor: ČTK
  11:20aktualizováno  11:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Bozkovské dolomitové jeskyně na Semilsku zažívají nečekaný nápor i za současných tropických teplot. Jde sice o jedno z nejchladnějších míst v Libereckém kraji, které má stálou teplotu mezi 7,5 až devíti stupni Celsia, přesto v minulosti podle vedoucího Bozkovských jeskyní Dušana Milky k nim lidé přicházeli spíše v době, když bylo nevlídno.

"Jsme v podstatě jeskyně, která sbírá lidi, když je špatné počasí. Když začne lít, tak máme návštěvnost úžasnou, protože se tady nedá nikam chodit, na žádné výlety, a lidé jdou do jeskyní. To my víme, to je tady narváno. Ale teď je tady plno, přestože neprší a je krásné počasí. Může to být i tím, že se už nedá koupat, nevím, ale lidí je opravdu hodně," řekl dnes Milka ČTK.

Nadprůměrný byl podle něj už červenec, kdy přišlo kolem 14.000 lidí, což bylo v tomto kalendářním měsíci nejvíc za poslední čtyři roky. "Je otázka, čím to je dané. Může to být tím, že Češi opravdu nejezdí tolik do ciziny a navštěvují nějaké místní atraktivity. Těžko říci," dodal vedoucí jeskyní. Hodně k nim podle něj jezdí také Poláci, tvoří asi třetinu návštěvníků.

I přes velký zájem se na prohlídku Bozkovských jeskyní dlouho nečeká, což je dané i tím, že čas si mohou zájemci zarezervovat on-line nebo telefonicky. "U nás je permanentně služba na telefonu a lidé jsou už poměrně naučení, že bez rezervace ani nezkouší přijít. Takže se dá říct, že když přijdete do haly, tak tam bude tak 20 až 25 lidí, ale každých deset minut jde dolů skupina kolem 23 lidí," uvedl Milka.

Bozkovské jeskyně jsou národní přírodní památkou. S celkovou délkou dosud objevených prostor 1118 metrů a výškovým rozpětím 43 metrů jsou nejdelšími dolomitovými jeskyněmi v republice. Pro návštěvníky je dostupná zhruba 400 metrů dlouhá trasa. "Je zhruba na 45 až 50 minut, což je tak akorát doba, kdy to návštěvník v podzemí ještě vydrží a udrží si pozornost. A ideální je, že prohlídka končí tím nádherným jezerem," řekl vedoucí jeskyní. Jezero s průzračnou modrozelenou vodou a rozlohou 24 krát 14 metrů je největší podzemní v Česku.

Novým zpestřením pro návštěvníky je v Jezerním dómu fotografie živočicha, který v něm žije. "Je to takový malinký, asi centimetr velký korýšek. A můžeme lidem povídat o tom, jak vypadá a jak se přizpůsobil. Protože to je pravý jeskynní živočich, který nežije nikde jinde než v jeskyních. To povídání je ale spíš na jaro nebo podzim, protože v těch letních dnech, jak tam ty výpravy chodí deset minut po sobě, tak víceméně na to není moc času," dodal Milka.

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