Broučkiáda na dokeském zámku

Začátek je u brány zámeckého parku kdykoliv mezi 16. a 18. hodinou. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách zámku.
Startovné je 50 korun za hráče.
„Přijďte broučkům pomoci s přípravou na zimu,“ zvou organizátoři.
Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...
Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...
Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...
Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...
Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...
Dětská nemocnice v Brně zmodernizovala rehabilitační oddělení. Nové přístroje a prostory umožní individualizaci cvičení. První pacienti zahájí rehabilitace v...
Původně ho měl na svém oděvu každý sedlák z oblasti historického Chebska, německy nazývaného Egerland. Docela obyčejný osmihranný knoflík sloužil k připnutí kožených šlí ke kalhotám. V egerlandském...
Ke smrtelné nehodě v Klatovech vyjížděly ve čtvrtek všechny záchranné složky. Zraněnému staršímu řidiči už ale nedokázali pomoct. Muže přejelo jeho vlastní auto, zřejmě ho nezabrzdil.
I když silničáři provádějí před začátkem prací geologické průzkumy, čekávají na ně nemilá překvapení. V poslední době se jim na Valašsku stávají častěji než dříve. Potíže měli s výstavbou rampy na...
O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....
Chladné či sychravé podzimní počasí, stejně jako dlouhé zimní měsíce na Vysočině? Žádný problém. Sportovci v Třebíči – jako první v kraji – mohou od letoška trénovat ve zbrusu novém krytém atletickém...
Dětské oddělení Městské nemocnice Ostrava (MNO) má novou primářku. Tým 14 lékařů a téměř 70 nelékařských zdravotníků nově vede lékařka Soňa Svatošová, která na...
Galerie města Pardubic zahájí v sobotu výstavu nazvanou Poezie je. Její součástí bude improvizované pódium z pivních přepravek, na kterém budou básníci při...
Ani válka světů, ani ufoni. Dokonce ani vracející se sovětská sonda. Čtvrteční soukromý koncert hudebníka Voxela pro jednu ze společností v Hněvotíně u Olomouce způsobil v internetových diskuzích...
S nižšími příjmy i výdaji počítá návrh rozpočtu Olomouckého kraje na příští rok. Konsolidované příjmy kraje včetně účelových dotací státu mají ve srovnání se...
Co se zchátralou budovou bývalé radnice Prahy 10 ve Vršovické ulici? Otázka, kterou už dlouhé roky řeší zastupitelé městské části i hlavního města. Odpověď nenašli ani na čtvrtečním jednání, ale...