České přírodní materiály, staleté řemeslné zkušenosti i současný design propojuje stříbrná brož, kterou možná čeká cesta do vesmíru. Patří mezi předvybrané předměty, které by si měl vzít s sebou příští rok astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS). Brož vytvářejí řemeslníci v dílnách tradiční šperkařské firmy Granát Turnov. Předsedkyně představenstva firmy Eva Stodůlková dnes ČTK řekla, že jde o precizní šperkařskou práci.
"Je do toho propsaná více než 700 let stará sklářská a šperkařská tradice našeho regionu, který má velmi vysokou koncentraci sklářů a šperkařů a i bižuterní výroby," řekla.
Ve šperku o průměru sedmi centimetrů a váze do 100 gramů dokázali řemeslníci spojit český granát, vltavín, perličky, lustrové ověsy, broušené skleněné kameny, mačkané kameny a mugle, voskové perle i komponenty ručně tvarované nad kahanem.
"Na začátku bylo poměrně těžké vymyslet, jak to propojit, takže designéři na tom pracovali poměrně dost dlouho. Bylo do toho zapojeno celé Křišťálové údolí, ale podařilo se. A je tam propsaná i trikolóra. Brož je sestavená v národních barvách a centrálním kamenem je vltavín, což symbolizuje ten let do vesmíru vzhledem k jeho původu," řekla Stodůlková. Vltavín obdivovaný pro jeho typickou zelenou barvu vznikl asi před 15 miliony let přetavením hornin po dopadu meteoritu.
Podle Stodůlkové byli tvůrci při vytváření šperku omezeni i některými podmínkami pro vesmírnou misi. "Limitující byla váha 100 gramů. A muselo to splňovat i bezpečnostní parametry, takže ta brož neobsahuje zapínací mechanismus," uvedla. Po dokončení ještě budou šperk schvalovat mezinárodní partneři mise ESA, NASA a Vast, teprve pak bude jasné, zda se vydá s českým astronautem do vesmíru.
Brož by měli řemeslníci v Turnově dokončit na přelomu listopadu a prosince. "Odhaduji ještě týden 14 dní, že to ještě zabere práce," řekl dnes ČTK šperkař, zlatník a klenotník Marek Duffek, který na broži pracuje. "Moje zásluha je, že tam dávám ty kameny. Vsazuji je do brože, která poletí do vesmíru. Dávám tam české granáty, broušené sklo a křišťál plus ten dominantní vltavín, který bude uprostřed brože," dodal.
Šperk z Libereckého kraje není jediným předmětem, který by si měl vzít Svoboda na vesmírnou misi. Dalšími předvybranými jsou ježek v kleci, hokejový puk, česká vlajka a vlajky všech krajů a statutárních měst, dílek stavebnice Merkur nebo replika Věstonické venuše.