„Příruční džungle“ má skončit. EU chystá jednotná pravidla zavazadel v letadlech

Evropský parlament chce kromě sjednocení podmínek pro zavazadla také zlepšit cestování pro děti i osoby se sníženou pohyblivostí. Nově by měly mít děti do 12 let nárok na místo vedle dospělého zdarma...