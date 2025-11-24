Jablonec získá prostor v bytovém komplexu, vznikne tam dětská skupina

Autor: lav
  16:22aktualizováno  16:22
Jablonecký magistrát vstoupí do Bytového družstva Podlesí Jablonec, čímž za symbolických 10 tisíc korun získá prostor v novém bytovém komplexu Park Podlesí v Rýnovicích. Chce tam založit dětskou skupinu.
Fotogalerie3

Společnost Byty Jablonec staví komplex Park Podlesí s přibližně 130 byty mezi ulicemi Jezdecká, Tovární a Široká. | foto: Byty Jablonec

„Rozšíříme tím nabídku předškolní péče v lokalitě, která se dynamicky rozvíjí,“ míní náměstek primátora pro správu majetku Petr Roubíček.

Nebytový prostor o rozloze přes 156 metrů čtverečních se dvěma terasami bude umístěn v prvním nadzemním podlaží jednoho z nově vznikajících bytových domů. Součástí dohody mezi investorem, kterým je společnost Byty Jablonec, a městem je i pronájem přilehlé předzahrádky, kde si budou děti hrát.

Společnost Byty Jablonec staví komplex Park Podlesí s přibližně 130 byty mezi ulicemi Jezdecká, Tovární a Široká.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Pokud provoz dětské skupiny skončí, město může prostor využít pro dva obecní byty,“ podotýká mluvčí magistrátu Jana Fričová.

„Kolaudaci objektu investor plánuje na září 2026, kdy město dokončí proces vstupu do bytového družstva a pak zahájí přípravu provozu dětské skupiny,“ dodává náměstek primátora pro rozvoj Jakub Chuchlík.

Společnost Byty Jablonec staví komplex Park Podlesí s přibližně 130 byty mezi ulicemi Jezdecká, Tovární a Široká. Město původní projekt z roku 2010 připomínkovalo a v roce 2023 s firmou uzavřelo smlouvu o spolupráci, která se naplní vstupem Jablonce do družstva.

