Rekonstrukce i výstavba. V Turnově přibývá míst k bydlení

Matěj Klimša
  8:32aktualizováno  8:32
Tři byty po rekonstrukci, do budoucna desítky dalších. Turnovští zastupitelé řeší otázku bydlení ve městě. Zájemci se teď mohou ucházet ve výběrovém řízení o několik zrekonstruovaných bytů.
Areál turnovské Dioptry se změní k nepoznání. Na místě industriálního objektu po rozsáhlé rekonstrukci vyroste moderní bytový dům, kde vznikne bezmála stovka nových bytů. | foto: Dioptra

„Lidé mají větší šanci získat tu bydlení díky výběrovému řízení. Lépe reaguje na aktuální potřebu než pořadníky,“ řekla místostarostka Turnova Petra Houšková.

Výběrové řízení na pronájem bytů v Turnově poprvé vyzkoušeli v loňském roce, kdy tak přidělili byty ve Skálově ulici. Město určí minimální cenu za pronájem a přihlášení zájemci pak v soutěži přihazují.

Turnovská firma Dioptra ukončila výrobu v roce 2020, podle plánů města zde začne bytová výstavba.

„Sto procent nájmu posíláme do bytového fondu a z něj potom rekonstruujeme. Vzhledem k tomu, že většina nájemníků v tuto chvíli byla v kategorii sociálního nebo seniorského bydlení, potřebujeme to namixovat více bonitními nájemníky,“ objasnil starosta města Tomáš Hocke s tím, že díky tomu získají do fondu více peněz.

„Pak budeme moci víc opravovat, rozvíjet, možná i stavět. Potřebujeme velké množství bytů, abychom mohli ovlivňovat cenu bydlení v Turnově,“ přiblížil Hocke.

Rodinné byty k mání

Zájemci najdou podmínky výběrového řízení na webu města. Hlásit se mohou do listopadu. „Dva byty jsou na sídlišti Přepeřská, jsou to bytové jednotky o velikosti 3+1, a dále je vyhlášené výběrové řízení na byt v ulici Žižkova, což je velký byt o velikosti 4+1 v podkroví,“ popsala místostarostka Houšková.

Město zároveň připravuje i další byty, které zájemcům nabídne stejnou formou. „Taky jsme přidělili pět bytů pro seniory v běžném pořadníku,“ dodal starosta Hocke.

Areál turnovské Dioptry se promění, vyrostou tu byty pro stovky lidí i školka

Do budoucna by měly bydlení v Turnově nalézt další stovky lidí. Bytová zóna je totiž plánovaná třeba v areálu, kde dříve sídlila Dioptra. Místo patří mezi méně vzhledné části města. Výroba v Sobotecké ulici skončila na začátku roku 2020.

„Areál prochází konverzí. Ty domy by se měly předělat na bydlení a mělo by tam být 90 bytů. Je to důležité z hlediska budoucnosti Turnova a naplnění bytové politiky,“ nastínil Hocke.

Proměna Koňského trhu

Ke konci letošního roku by se k projektu měli vyjádřit i lidé z Turnova. „Měl by proběhnout marketingový průzkum. Bytové družstvo Český ráj Turnov zkoumá, po čem je poptávka a co by se tam mělo postavit,“ dodal starosta.

Podle družstva by mohlo být nové bydlení připravené v roce 2029. Ve stejné lokalitě se teď staví rovněž výzkumné centrum Toptec.

V Turnově začnou práce na stavbě výzkumného centra Toptec, zkomplikují dopravu

Vybudovat nové byty mají zastupitelé města v plánu také v lokalitě Koňský trh. „V části, kde je pila, jsme to podrobněji prozkoumali územně-plánovací studií. To je předstupeň k tomu, abychom tam mohli zahájit práce na projektech inženýrských sítí a na řešení samotných pozemků,“ poznamenal Hocke, podle kterého by z lokality mělo do budoucna být nové centrum Turnova.

„Na pozemcích, které patří městu, by měly vyrůst bytové domy a školka. Kdy tam bytové domy vyrostou, zatím nevím,“ uzavřel starosta. Školka by tam podle něj mohla stát dřív.

