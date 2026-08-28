Bývalou školu plánují v Novém Boru přestavět pro sbírku skla ze sympozií

Bývalou školu v sousedství sklářského muzea plánují v Novém Boru na Českolipsku přestavět na expozici pro sbírku skla z mezinárodních sympozií (IGS). ČTK to dnes řekl starosta Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj). Soubor 1500 výtvarných děl od 500 autorů, která vznikla při sympoziích v letech 1982 až 2003, koupil loni Liberecký kraj za 20,6 milionu korun a zapůjčil ho městu s podmínkou, že díla vystaví.
Mezinárodní sklářské sympozium bylo do roku 2006 spojené s tehdejším sklářským gigantem Crystalex, který zval každé tři roky do svého areálu sklářské výtvarníky z Česka, Slovenska i dalších zemí. Když firma na podzim 2008 zkrachovala, stala se sbírka součástí konkurzní podstaty. Zahrnuje velmi cenná díla známých českých výtvarníků, jako jsou René a Miluše Roubíčkovi, Vladimír Kopecký, Jaroslav Róna nebo Bořek Šípek. V roce 2011 získala sbírku Nadace Josefa Viewegha, Liberecký kraj vedený tehdy ČSSD zájem neměl.
Na novou expozici chce město proměnit bývalou praktickou školu, která sousedí se sklářským muzeem. Rekonstrukci podle Dvořáka potřebuje nejen školní budova, kde pak bude sbírka z IGS trvale vystavena, ale i budova Sklářského muzea Nový Bor. "Levné to nebude, budeme to muset etapizovat a v každém případě by si město muselo na tuto věc při realizaci půjčit," doplnil Dvořák. Náklady projektu zatím odhadovat nechtěl, projekt se připravuje.
Školní budova už je podle Dvořáka prázdná, děti z původní praktické školy nastoupí od září do základní školy v části Arnultovice. Budou tam zřízeny třídy pro děti se speciálními potřebami, kterých ve městě přibývá a škola na náměstí už potřebám kapacitně nestačila. Tamní škola navíc nesplňovala podmínky novely školského zákona, která ukládá obcím zřizujícím základní školy, aby alespoň jednou za poslední tři roky dosáhl počet žáků 180. Výjimku mají pouze školy poskytující vzdělávání žákům s vyšší mírou podpory.
Základní škola v Arnultovicích podmínky novely zákona nesplňovala, v pěti třídách bylo sotva 60 žáků a radnice jí pravidelně udělovala výjimku z počtu žáků ve třídách. To už ale není možné, město proto děti přesunulo jinam. Žáci z původních arnultovických tříd nastoupí 1. září do základních škol U Lesa a na náměstí Míru. "Umožnili jsme těm žákům, že třeba do školy U Lesa přešly druhá a pátá třída jako celek, dokonce někdy i s výbavou a v některých případech i s paní učitelkou," dodal Dvořák.