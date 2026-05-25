Turnov na Semilsku chystá opravu městského Domova důchodců Pohoda. Práce za téměř 60 milionů korun chce radnice zahájit příští rok. Rozdělené budou do tří let, aby domov mohl zůstat v provozu. Město se na úpravy pokusí získat dotaci, řekl dnes novinářům starosta města Tomáš Hocke (Nezávislý blok).
"Domov pro seniory má dnes nějakých 100 klientů a k tomu velmi podobný počet personálu. A my nemůžeme ten dům odstavit," řekl starosta.
Hlavním cílem úprav je snížení energetické náročnosti tří propojených budov domova. Město chce objekty zateplit, vyměnit okna i dveře, zmodernizovat osvětlení a na částečně vyměněné střechy instalovat fotovoltaickou elektrárnu. Podle Hockeho také potřebují vylepšit požárně bezpečnostní řešení budov domova.
Náklady na stavební úpravy radnice odhaduje na téměř 56 milionů, z čehož zhruba 15 milionů korun by chtěla pokrýt z evropského dotačního programu na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Pokusí se získat i třímilionovou dotaci od ministerstva práce na výměnu nákladního výtahu za evakuační v budově C. Pokud podle starosty město uspěje, pokryjí dotace 75 procent nákladů.