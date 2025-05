Rakety začaly nad náměstím ve Frýdlantu vybuchovat před jedenáctou hodinou večer. Kamera, která čápy na nedalekém komíně nepřetržitě snímá, zachytila, jak hnízdo najednou zalila vlna světla.

Čáp, který zahříval dvě vylíhnutá mláďata a jedno vejce, se po chvíli postavil, nervózně přešlapoval a své potomky opět zalehl. Ale za několik desítek sekund se znovu zvedl a odletěl. Vrátil se až za bezmála půlhodinu. Vylíhnutá mláďata mezitím bezbranně vystrkovala hlavičky.

Na situaci v čapím hnízdě upozornila správkyně facebookové skupiny Čápi, jeřáby a volavky Liberecko Lucie Holubová. „Čáp zde ze strachu opustil svá v posledních dnech vylíhnutá mláďata a jedno ještě nevyklubané vejce na cca 25 minut v pouhých 7 °C při dešťových přeháňkách. Mláďata a vejce tak po tuto dobu zůstala bez potřebného zahřívání a ochrany rodiče,“ uvedla v příspěvku.

Čáp mohl narazit do drátů

Podle Holubové by měly být ohňostroje v době hnízdění ptáků zakázané. „Řada ptačích druhů včetně čápů se ve tmě hůře orientuje, a v šokovém odletu z hnízda si tak mohou fatálně ublížit – o budovy, dráty či elektrické vedení. Snáze se také stanou obětí predátorů lovících v noci. Opuštění vajec a takto malých mláďat, zejména v chladném počasí, byť ‚jen‘ na desítky minut, může být pro ně velmi nebezpečné. Zranění dospělých při odletu ze strachu zase může vést k osiření mláďat,“ pokračuje Holubová a doufá, že mláďata přežijí bez úhony.

S jejím příspěvkem souzní desítky členů skupiny. „Byl to opravdu rachot, slyšeli jsme to až v Hejnicích. A to je jen jedno hnízdo a jedna zdokumentovaná reakce, ale kolika dalších se to týká? To já jsem ráda, že město Hejnice už od této naprosté zbytečnosti ustoupilo,“ myslí si Petra Š.

„Chudinky malé. Doufám, že toto video všem, co ohňostroje tak milují, otevře oči,“ přidala se Dana J.

Podobně na situaci pohlíží i vedoucí záchranné stanice Archa v Liberci Ivana Hancvenclová. „Ohňostroj proběhl v naprosto nevhodnou dobu, protože čápi mají krátce mláďata. Jsou tak malá, že potřebují trvale zahřívat. Samice by z nich neměla slézt,“ upozorňuje Hancvenclová.

Starosta: Ohňostroj? Nedílná součást slavností

Sobotní ohňostroj byl součástí tradičních Valdštejnských slavností, které se konají jednou za dva roky. „Město Frýdlant a jeho tým pořádají Valdštejnské slavnosti od roku 1997. Sobotní ohňostroj je jejich nedílnou součástí nejméně od roku 2007 a vnímáme jej jako symbolickou oslavu historie,“ reaguje starosta města Frýdlant Dan Ramzer.

„Hnízdění a chování čápů dlouhodobě sledujeme. Za uplynulé roky se nestalo, že by čápi hnízdící na komíně bývalé státní traktorové stanice nevyvedli mladé – a to ani v roce 2023, kdy v blízkosti probíhal provoz lunaparku, nebo v letech 2020 až 2022 během rekonstrukce přilehlé komunikace a mostu,“ pokračuje starosta a podotýká, že se vedení města nebrání otevřenému dialogu.

„Věřím, že společně nalezneme vyvážený přístup, který bude respektovat jak kulturní dědictví města, tak ochranu přírody a pohodu místní fauny.“

Podle mluvčí Frýdlantu Petry Sukové si radnice uvědomujeme, že načasování ohňostroje může vyvolávat obavy. „Kamera na čapím hnízdě byla zřízena s cílem přiblížit život těchto ptáků veřejnosti a posílit zájem o jejich ochranu. Díky ní máme možnost dlouhodobě sledovat jejich chování a vyhodnocovat případné dopady okolního dění na jejich hnízdění,“ dodává Suková.