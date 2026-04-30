Pálení v Jablonci. Výtvarnice vyrobila obří čarodějnice z kartonu i větví staré vistárie

Prací na obou postavách strávila dohromady přes osmdesát hodin. Tmavší a větší čarodějnici spolykaly plameny na zahradě pivovaru Volt, bílé a trochu menší se ujal Dům dětí a mládeže Vikýř.
„Ta ve Voltu je temná, symbolizuje temnotu v nás a to, co pouštíme a necháváme za sebou. Je celá vytvořená z kartonu, obalového papíru a dalších věcí, které by se jinak daly do sběru. Stačí je ale jenom jinak poskládat a udělá to radost. Také jsem rozbila zrcátko a střepy jsem dala do očí,“ popisuje první babici Lühring.
„Hodně lidí se mě ptá, zda mi nevadí, že to hned zmizí. Ale mě naopak těší ten proces, posouvá mě dál,“ pokračuje výtvarnice a přibližuje druhou čarodějnici.
„Ta je bílá a symbolizuje sníh, ale také čistotu a nový začátek. Bez temnoty by zkrátka nebylo světlo.“
|
Zvláštností obou čarodějnic jsou větve z vistárie. „To je taková popínavá rostlina, která roste často na domech. Má nádherné nafialovělé květy. Já ji mám na domě asi pětadvacet let a nikdy nekvetla. Takže letos jsem ji pořádně ostříhala a použila jsem ji na výrobu čarodějnic. A jestli nebude kvést ani letos, tak budou ty čarodějnice příští rok celé z vistárie,“ dodává se smíchem Lühring.
Tradice pálení čarodějnic, která se u nás pojí s poslední dubnovou nocí, má hluboké historické kořeny. Původně se jednalo o lidový zvyk spojený s oslavou příchodu jara a vírou v magickou moc ohně. Lidé věřili, že plameny mají očistnou sílu a dokážou odehnat zlé síly či nepříznivé vlivy zimy.