Pálení v Jablonci. Výtvarnice vyrobila obří čarodějnice z kartonu i větví staré vistárie

Jan Pešek
  20:02aktualizováno  20:02
Výtvarnice Linda Lühring vytvořila pro letošní pálení čarodějnic v Jablonci nad Nisou dvě unikátní figury přesahující výšku tří metrů. Výroba postav, z nichž jedna skončila v plamenech a druhá zdobí dům dětí, zabrala těžko představitelné hodiny a hodiny práce. Autorka k jejich sestavení využila recyklované materiály i netradiční přírodní prvky.

Prací na obou postavách strávila dohromady přes osmdesát hodin. Tmavší a větší čarodějnici spolykaly plameny na zahradě pivovaru Volt, bílé a trochu menší se ujal Dům dětí a mládeže Vikýř.

„Ta ve Voltu je temná, symbolizuje temnotu v nás a to, co pouštíme a necháváme za sebou. Je celá vytvořená z kartonu, obalového papíru a dalších věcí, které by se jinak daly do sběru. Stačí je ale jenom jinak poskládat a udělá to radost. Také jsem rozbila zrcátko a střepy jsem dala do očí,“ popisuje první babici Lühring.

V Jablonci upálili dvě čarodějnice, které vyrobila místní výtvarnice Linda Lühring. (30. dubna 2026)
V Jablonci upálili dvě čarodějnice, které vyrobila místní výtvarnice Linda Lühring (na snímku). (30. dubna 2026)
V Jablonci upálili dvě čarodějnice, které vyrobila místní výtvarnice Linda Lühring. (30. dubna 2026)
Pálení čarodějnic v Jablonci nad Nisou. (30. dubna 2026)
„Hodně lidí se mě ptá, zda mi nevadí, že to hned zmizí. Ale mě naopak těší ten proces, posouvá mě dál,“ pokračuje výtvarnice a přibližuje druhou čarodějnici.

„Ta je bílá a symbolizuje sníh, ale také čistotu a nový začátek. Bez temnoty by zkrátka nebylo světlo.“

Tento týden hrozí vysoké riziko požárů. Kdo rozhodne o zákazu ohňů na čarodějnice?

Zvláštností obou čarodějnic jsou větve z vistárie. „To je taková popínavá rostlina, která roste často na domech. Má nádherné nafialovělé květy. Já ji mám na domě asi pětadvacet let a nikdy nekvetla. Takže letos jsem ji pořádně ostříhala a použila jsem ji na výrobu čarodějnic. A jestli nebude kvést ani letos, tak budou ty čarodějnice příští rok celé z vistárie,“ dodává se smíchem Lühring.

Tradice pálení čarodějnic, která se u nás pojí s poslední dubnovou nocí, má hluboké historické kořeny. Původně se jednalo o lidový zvyk spojený s oslavou příchodu jara a vírou v magickou moc ohně. Lidé věřili, že plameny mají očistnou sílu a dokážou odehnat zlé síly či nepříznivé vlivy zimy.

MariĂˇnskĂ© LĂˇznÄ› zaÄŤnou stavÄ›t stezku pro pÄ›ĹˇĂ­ a cyklisty z ĂšĹˇovic do SklĂˇĹ™ĹŻ

