Část obcí v Libereckém kraji má méně volebních okrsků, Ralsko jeden přidalo

Některé obce v Libereckém kraji letos snížily počty volebních okrsků, v Ralsku na Českolipsku naopak jeden přidali. Nejvíc volebních místností ubylo v Jablonci nad Nisou, kde se jejich počet snížil ze 49 na 31. Méně komisí zasedne také v Jablonci nad Jizerou na Semilsku, Kravařích na Českolipsku a Českém Dubu na Liberecku, řekla dnes ČTK vedoucí voleb Krajského úřadu v Liberci Pavlína Kroupová.
Od začátku letošního roku platí nový zákon o správě voleb, který změny v počtu okrsků za stanovených podmínek umožňuje. Navržené změny musí schválit ministerstvo vnitra.
V Jablonci nad Jizerou se letos bude hlasovat v jediné volební místnosti místo dosavadních čtyř. Jedna volební místnost se otevře i v Kravařích, kde v minulých volbách měli dvě. Ze šesti na čtyři zredukovali původní okrsky v Českém Dubu.
Radnice v Jablonci nad Nisou podle tajemníka Marka Řeháčka žádné volební místo nezrušila, snížila ale počet volebních místností v jednotlivých objektech. "Výjimkou je obchodní akademie, kde jsme volební místnost zrušili a přesunuli ji do přízemí radnice, které je dostupné a bezbariérové," řekl tajemník. Snížením na 31 okrsků se podle něj průměrný počet voličů zvýšil na 1100. Vymyká se jen okrsek číslo 1 s více než 2800 voliči, z nichž ale většina má na radnici úřední adresu a k volbám nechodí.
V Ralsku letos naopak ke třem okrskům přidali čtvrtý, v Náhlově. Město v bývalém vojenském prostoru je po Praze, Brně a Ostravě co do rozlohy čtvrté největší v Česku. Cesta k volbám byla pro obyvatele Náhlova složitá, volit jezdili do 20 kilometrů vzdálených Hradčan. Proto tam v minulosti vyjížděla komise s urnou. "Byla tam ale jen pár hodin, teď budou mít vlastní volební místnost v muzeu," řekl starosta Miloslav Tůma (ANO).
V Libereckém kraji se podle Kroupové bude v pátek a v sobotu hlasovat v 559 volebních místnostech. Kromě složení obecních zastupitelstev budou lidé v 74 městech a obcích na Českolipsku a Liberecku rozhodovat také o senátorovi za obvod Českolipsko, který zahrnuje i 30 středočeských obcí. Souběžně s komunálními volbami budou v Ralsku a Bystré nad Jizerou obecní referenda o stavbě fotovoltaické, respektive větrné elektrárny.