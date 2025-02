Dostaňte mě k Hizballáhu, žádal Čech na letišti v Bejrútu. Odsedí si tři roky

Tříletý trest navrhl státní zástupce v dohodě o vině a trestu uzavřené s obžalovaným a soud nyní dohodu přijal. Muž svého jednání dnes u soudu litoval.

„Je to velmi tvrdá lekce, jsem člověk, který není schopný ublížit. Umím se ponaučit a neopakuji svoje chyby. Velmi toho lituji,“ řekl dnes Simon ve své závěrečné řeči.

Muž s bydlištěm na Českolipsku podle rozsudku konvertoval k islámu a zadržený byl loni v srpnu při pasové kontrole na letišti v Bejrútu, hlavním městě Libanonu. Na místo vycestoval, i když neuměl anglicky ani arabsky.

„Odletěl na toto místo a zde předložil pasové kontrole mobilní telefon s překlady frází, které odkazují na to, aby ho příslušný člověk poslal za někým, kdo je schopen ho za těmito organizacemi odvést,“ uvedl státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Richter.

Příslušný pracovník pasové kontroly ovšem obratem kontaktoval českou ambasádu, která si muže převzala a vrátila zpět do České republiky.

„Zní to naivně a naivní to do jisté míry bylo, nicméně ten člověk mohl skutečně narazit na někoho, kdo by ho k některé z těch teroristických organizací zavedl. A otázka je, jak by to dopadlo,“ pokračoval Richter.

„Chtěl fyzicky bojovat proti Izraeli“

„Společenská nebezpečnost spočívá v tom, že on se zkrátka chtěl k některé z těch organizací přidat a fyzicky v jejich řadách bojovat proti Izraeli,“ objasnil státní zástupce.

Simon je podle něj introvert, který příliš nevycházel ven a neměl mnoho přátel. Většinu času pobýval doma, kde konzumoval právě obsahy sociálních sítí radikálního charakteru. To ho vedlo nejprve ke konverzi k islámu a následně až k tomuto činu.

Za podporu terorismu hrozilo Arturu Simonovi až 12 let vězení. „Obviněný ale jednal, jak už bylo řečeno, do jisté míry naivně. Dá se říci, že nelze předpokládat, že by skutečně mohl ten svůj finální záměr realizovat. A druhá věc byla, že plně spolupracoval s orgány činnými v trestném řízení, doznal se k trestnému činu, projevil jistou míru sebereflexe a uznal, že to byla hloupost,“ uzavřel Jiří Richter.

Vrchní státní zastupitelství v Praze podle dostupných informací řeší aktuálně ještě jeden podobný případ. V tom se chtěl obviněný muž přidat k teroristické organizaci Islámský stát.