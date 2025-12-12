Čekání na Ježíška

Zkraťte si čekání při pečení cukroví a zdobení perníčků nebo při kreativním tvoření na vánočních workshopech.
Součástí programu je také loutková pohádka O Ježíškovi. Vstup na akci je zdarma.
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....
Hořící krb evokuje pocit tepla, bezpečí a domácí pohody. Tento dojem u většiny Čechů přesně ladí s představou Vánoc jako času klidu, rodinného spojení a odpočinku. Není proto divu, že se nejen na...
Organizátoři Světového poháru v biatlonu, který bude v lednu v Novém Městě na Moravě, chtějí mít do příštího týdne upravených 2,5 kilometru závodních tratí....
Oprava Frýdlantských mostů v centru Ostravy je přibližně v polovině, ale po několikaměsíční pauze se na ně vrací tramvaje. Končí tak období mimořádného provizoria, kdy byla tramvajová síť ve městě od...
Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl skončí k 31. lednu 2026 ve funkci. O uvolnění z ní požádal z osobních důvodů. Zdravotnickému deníku informaci potvrdil Feltl i Ondřej Jakob,...
Předvánoční období bývá pro seniory nejtěžší dobou roku. Roste počet hovorů o úzkosti, depresi i či ztrátě smyslu života a Linka seniorů je už nyní na hraně kapacity. Elpida proto spouští sbírku,...
Českobudějovické fotbalistky přezimují osmé ve druhé lize. Nově zvolená kapitánka Eliška Stropková věří ve zlepšení a posun v tabulce. Tým se o pauze zaměří na bránění standardních situací, které...
Od 1. ledna 2026 se změní počet pásem v systému Pražské integrované dopravy. Nově se bude Praha počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Projeví se to však v ceně jen jednoho typu jízdného -...
Čtvrteční pobodání při potyčce mezi dvěma muži v Káraném u Prahy prověřují středočeští kriminalisté. Útočníka, který z místa utekl, po několika hodinách intenzívního pátrání dnes časně ráno policisté...
Kolem dvou stovek policistů a hasičů pročesává v rojnicích okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci Markovi Hejhalovi, o kterém nejsou od čtvrtečního rána žádné zprávy....
