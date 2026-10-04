Centrum Amelie v Liberci bude sbírat vánoční ozdoby na pomoc nemocným

Autor: ČTK
  6:40aktualizováno  6:40
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Sbírku přebytečných vánočních ozdob a dekorací pořádá opět po roce Centrum Amelie v Liberci. Využije je při vánočním charitativním prodeji, jehož výtěžek použije na pomoc lidem s onkologickým onemocněním a jejich rodinám. Sbírka začne 12. října a potrvá do 30. listopadu. Lidé mohou přinést své zachovalé vánoční ozdoby, dekorace a další vánoční výzdobu na sběrná místa v Praze, Liberci a Chrastavě, uvedla koordinátorka a sociální pracovnice liberecké pobočky Amelie Renata Kotúčková.

"Vánoční sbírka a následný prodej se v Amelii Liberec staly tradicí, do které se každoročně zapojují lidé, kteří ozdoby darují, i ti, kteří si je přijdou vybrat. Smyslem akce přitom není jen pořídit si novou vánoční dekoraci. Každý nákup i každý dar pomáhá pokračovat v podpoře lidí, kterým onkologické onemocnění zasáhlo do života," dodala Kotúčková.

Charitativním prodejem získaných vánočních ozdob získává Amelie na svoji činnost každoročně desítky tisíc korun. Výtěžek ze sbírky ji pomáhá nabízet bezplatné psychosociální služby pro onkologicky nemocné a jejich blízké. "Pro člověka, který prochází onkologickým onemocněním i pro jeho blízkého, se může ze dne na den změnit celý život. Kromě samotné léčby řeší často také práci, finance, vztahy nebo obavy z toho, co bude dál. V Centru Amelie mohou lidé najít podporu, informace i někoho, kdo jim pomůže zorientovat se v nové situaci," dodala Kotúčková.

Vánoční ozdoby a dekorace budou moci lidé od 12. října přinést v Liberci do krajské knihovny nebo pobočky Amelie, která je v budově U krajské nemocnice, v Chrastavě do informačního centra a v Praze do sídla Amelie v Šaldově ulici. Charitativní vánoční prodej bude tradičně v obchodním centru Forum v dolním centru Liberce od 11. do 17. prosince.

Centrum Amelie funguje od roku 2006, v Liberci má pobočku od roku 2015. Psychosociální služby poskytuje bezplatně onkologicky nemocným a jejich blízkým bez rozdílu diagnózy či stadia onemocnění.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující

Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle

Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1. října 2026. Na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají se po několikaměsíční pauze vrací Airbus A380,...

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

Prostějovští radní schválili vypsání zakázky na stavbu bazénu za 750 milionů Kč

ilustrační snímek

Radní Prostějova dnes schválili vypsání zakázky na dlouho připravovanou stavbu krytého pětadvacetimetrového bazénu za zhruba 750 milionů korun. Na dotaz ČTK to...

5. října 2026  13:45,  aktualizováno  13:45

Thálii dovezu, slíbila a nepletla se. Evita mi hrozně sedí, říká oceněná Tichánková

Herečka a zpěvačka Natálie Tichánková získala Cenu Thálie v kategorii Muzikál...

Významný úspěch slaví herečka a zpěvačka Natálie Tichánková, která získala Thálii za ztvárnění Evy Perónové v muzikálu Evita Moravského divadla Olomouc. Prestižní ocenění převzala v sobotu během...

5. října 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Speciální tramvaj v pražských ulicích připomíná 90 let od narození Václava Havla

Tramvaj ve speciálním designu věnovaném 90. výročí narození prezidenta a...

Prahou od pondělí jezdí tramvaj ve speciálním designu. Připomíná 90. výročí narození Václava Havla. Projekt připravilo hlavní město ve spolupráci s 1. prezidentskou knihovnou.

5. října 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Modernizace železnice promění Vyškov, město připravuje navazující projekty

ilustrační snímek

Radnice ve Vyškově chystá v souvislosti s chystaným zdvoukolejněním železniční tratě mezi Brnem a Přerovem navazující projekty za stovky milionů korun. Mají...

5. října 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Téměř polovina lidí nad 60 let by si zkušenost s podvodem nechala pro sebe

5. října 2026  14:42

Dělníci našli v kasárnách lidské ostatky, může jít o oběť poválečného masakru

Stavební práce v bezprostředním místě nálezu okamžitě ustaly. V pondělí dělníci...

Na místě někdejších dragounských kasáren v Postoloprtech na Lounsku, kde se po skončení druhé světové války odehrálo masové vraždění německého obyvatelstva a nyní tam probíhá výstavba obytné čtvrti,...

5. října 2026  14:42

Kam za dýněmi v Praze a okolí? Troju ovládnout pravěká monstra! Některé akce jsou i zdarma

Dýňobraní odstartovalo a nabízí spoustu akcí pro rodiny s dětmi

Kam vyrazit za dýněmi, když nechcete strávit půl dne na cestě? V pražské Troji chystají výstavu s dinosaury a mamuty, v Líbeznicích dýňové slavnosti a v Nelahozevsi dlabání se strašidelnou stezkou....

5. října 2026  14:33

Silnici I/68 u Třince čeká rozsáhlá oprava, řidiči narazí na omezení

ilustrační snímek

Řidiče na Třinecku čekají od úterý komplikace. Kvůli rozsáhlé opravě téměř osmikilometrového úseku silnice I/68 u Hrádku se provoz zúží a na části trasy bude řízený kyvadlově. Práce potrvají až do...

5. října 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Divadlo J. K. Tyla chystá k Havlovým 90. narozeninám podcasty z jeho textů

ilustrační snímek

Divadlo J. K. Tyla v Plzni připomene nedožité 90. narozeniny prezidenta Václava Havla podcasty a scénickým čtením jeho hry. Podcastová minisérie činohry...

5. října 2026  12:59,  aktualizováno  12:59

Křižovatka Mileta v Hradci Králové oficiálně hlásí hotovo

5. října 2026  14:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Onkologický ústav by nebyl bez maminky Bakešové, v Brně bude mít sochu

Lucie Bakešová na fotce Vladimíra Jindřicha Bufky v roce 1913.

Pověsti nejlepší nemocnice určené pro léčbu a výzkum rakoviny se u nás jednoznačně těší brněnský Masarykův onkologický ústav (MOÚ). Bez vize a úsilí významné blanenské rodačky Lucie Bakešové by v...

5. října 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Jihočeský krajský úřad bude kvůli cvičení na den uzavřený pro veřejnost

ilustrační snímek

Jihočeský krajský úřad bude 13. října zavřený pro veřejnost. Důvodem je policejní cvičení s názvem Aktivní útočník 2026. Uzavřena kvůli němu bude i ulice před...

5. října 2026  12:38,  aktualizováno  12:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.