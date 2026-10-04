Centrum Amelie v Liberci bude sbírat vánoční ozdoby na pomoc nemocným

Sbírku přebytečných vánočních ozdob a dekorací pořádá opět po roce Centrum Amelie v Liberci. Využije je při vánočním charitativním prodeji, jehož výtěžek použije na pomoc lidem s onkologickým onemocněním a jejich rodinám. Sbírka začne 12. října a potrvá do 30. listopadu. Lidé mohou přinést své zachovalé vánoční ozdoby, dekorace a další vánoční výzdobu na sběrná místa v Praze, Liberci a Chrastavě, uvedla koordinátorka a sociální pracovnice liberecké pobočky Amelie Renata Kotúčková.
"Vánoční sbírka a následný prodej se v Amelii Liberec staly tradicí, do které se každoročně zapojují lidé, kteří ozdoby darují, i ti, kteří si je přijdou vybrat. Smyslem akce přitom není jen pořídit si novou vánoční dekoraci. Každý nákup i každý dar pomáhá pokračovat v podpoře lidí, kterým onkologické onemocnění zasáhlo do života," dodala Kotúčková.
Charitativním prodejem získaných vánočních ozdob získává Amelie na svoji činnost každoročně desítky tisíc korun. Výtěžek ze sbírky ji pomáhá nabízet bezplatné psychosociální služby pro onkologicky nemocné a jejich blízké. "Pro člověka, který prochází onkologickým onemocněním i pro jeho blízkého, se může ze dne na den změnit celý život. Kromě samotné léčby řeší často také práci, finance, vztahy nebo obavy z toho, co bude dál. V Centru Amelie mohou lidé najít podporu, informace i někoho, kdo jim pomůže zorientovat se v nové situaci," dodala Kotúčková.
Vánoční ozdoby a dekorace budou moci lidé od 12. října přinést v Liberci do krajské knihovny nebo pobočky Amelie, která je v budově U krajské nemocnice, v Chrastavě do informačního centra a v Praze do sídla Amelie v Šaldově ulici. Charitativní vánoční prodej bude tradičně v obchodním centru Forum v dolním centru Liberce od 11. do 17. prosince.
Centrum Amelie funguje od roku 2006, v Liberci má pobočku od roku 2015. Psychosociální služby poskytuje bezplatně onkologicky nemocným a jejich blízkým bez rozdílu diagnózy či stadia onemocnění.