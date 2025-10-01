Později a dráž. Dokončení moderního komplexu liberecké nemocnice se oddaluje

Lada Válková
  11:52aktualizováno  11:52
Dokončení nového Centra urgentní medicíny v Liberci se oddaluje na rok 2028. Stavba bude trvat až o čtrnáct měsíců déle, informovala krajská nemocnice.

Minimálně o rok se protáhne stavba nejmodernějšího zdravotnického komplexu v regionu. Centrum urgentní medicíny (CUM) za 3,15 miliardy bez daně roste od dubna 2023 v areálu krajské nemocnice v Liberci (KNL). Zhotovitel by ho měl podle nejnovějších informací dokončit až v březnu 2028.

„Předpokládám, že nejzazší doba, kdy uvedeme do provozu urgentní příjem, je začátek léta 2028. Kromě kolaudace objektu tomu bude předcházet instalace spousty náročných přístrojů, které je třeba odladit a vyzkoušet,“ doplnil generální ředitel nemocnice Richard Lukáš s tím, že na vybavení do CUM už nemocnice vyhlásila výběrové řízení.

Centrum urgentní medicíny (CUM) za 3,15 miliardy bez daně roste od dubna 2023 v areálu krajské nemocnice v Liberci. (29. září 2025)
Centrum urgentní medicíny (CUM) za 3,15 miliardy bez daně roste od dubna 2023 v areálu krajské nemocnice v Liberci. (29. září 2025)
Centrum urgentní medicíny (CUM) za 3,15 miliardy bez daně roste od dubna 2023 v areálu krajské nemocnice v Liberci. (29. září 2025)
Centrum urgentní medicíny (CUM) za 3,15 miliardy bez daně roste od dubna 2023 v areálu krajské nemocnice v Liberci. (29. září 2025)
17 fotografií

Zdražení stavby o zhruba 60 až 70 milionů korun bez daně považuje Zdeněk Kůs, člen představenstva KNL, za velmi malé – i s ohledem na velikost celé stavby. Ta z původně zamýšlených 95 tisíc metrů čtverečních nabobtnala na současných 120 tisíc metrů čtverečních.

Kromě rekonstrukce spodní části areálu KNL zahrnuje projekt nové opláštění a střechu pavilonu D, energocentrum, parkovací dům, silnice uvnitř areálu, energetickou infrastrukturu a budovu samotného CUM. Jako první bude zprovozněný parkovací dům, pak urgentní příjem či bufet s lékárnou.

Nenastaly ideální podmínky

Za zdržením stavby, kterou má na starosti sdružení firem Syner, Metrostav DIZ a Geosan Group, je podle mluvčího KNL Václava Řičáře jednak ambiciózní termín, kdy zhotovitel původně předpokládal dokončení díla za 38 měsíců. Ideální podmínky, při nichž by se dala lhůta splnit, podle Řičáře nenastaly – i vzhledem k tomu, že stavba probíhá v nejužším centru města. Další časové proluky způsobila rekonstrukce havarijní kanalizace.

„Nesmíme zapomenout ani na to, že v areálu nemocnice poměrně dlouhou dobu probíhaly odstřely skalního podloží. A s překotným rozvojem medicíny musíme také projekt aktualizovat,“ dodal Řičář s odkazem na změnu technologií pro laboratoře.

Dalším klíčovým faktorem, který ovlivnil délku dokončení, je podle ředitele Lukáše také přechod na ekologičtější vytápění horkou vodou namísto páry, s nímž se zpočátku nepočítalo.

„Museli jsme přeprojektovat topnou soustavu v novém pavilonu i celé energocentrum,“ uvedl Lukáš. Současně upozornil, že nemocnice musí postupně investovat a zavést horkou vodou i ve zbylých objektech. V některých provozech, jako jsou například sterilizační centrum nebo kuchyně, bude třeba páru zachovat.

Parkovací dům otevře do konce října

Ještě letos (do konce října) se otevře nový parkovací dům. Je v něm 329 parkovacích míst pro osobní automobily a devět pro motorky. Mají sloužit návštěvníkům nemocnice, jejím zaměstnancům, ale i lidem, kteří potřebují zaparkovat poblíž radnice, divadla či magistrátu.

„Zhruba dvaadvacet procent míst je určených pro zdravotníky, zbytek bude volně dostupný pro veřejnost,“ potvrdil ředitel nemocnice. Stejně jako v areálu KNL bude i na novém parkovišti platit časové omezení. „Nemůžeme určit fixní částku na celý den, to by nešlo; to by bylo okamžitě plné,“ vysvětlil Lukáš. O cenách prozatím rozhodnuto není, ale neměly by se lišit od těch, na něž jsou zvyklí řidiči v Liberci.

Provoz parkovacího domu však krátce po otevření zkomplikuje a omezí dlouhodobá rekonstrukce Jablonecké ulice. Do ní se pustí Liberec koncem letošního roku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Místo vlaků jezdí z Budějovic do Lince autobusy, výluka potrvá do listopadu

Od dneška až do 4. listopadu je omezený provoz vlaků na železniční trati mezi Českými Budějovicemi, Horním Dvořištěm a Lincem včetně přípojné tratě na Lipno. Ovlivní to provoz regionálních i...

1. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Pražská tramvaj 52T táhla havarovanou „tétrojku“, při odtahu ale také vykolejila

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

1. října 2025  12:31

Archeoskanzen v Modré nabídne v sobotu ochutnávku medu a medoviny

Archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku nabídne v sobotu 4. října ochutnávku medu a medoviny. Akce nazvaná Den medu a medoviny se tam uskuteční...

1. října 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

30. září 2025  14:03,  aktualizováno  1.10 12:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Plzni postaví třetí nejvyšší obytný dům Česka, dvě věže nepřevýší katedrálu

Třetí nejvyšší obytný dům v České republice plánují postavit v Plzni jen kousek od zdejší Techmanie. Projekt pojmenovaný Sisters budou tvořit dvě vedle sebe stojící věžovité budovy spojené proskleným...

1. října 2025  12:22

V kauze pardubického parkovacího domu policie navrhla obžalovat šest lidí

Policie navrhla podat obžalobu na šest lidí v kauze stavby parkovacího domu v Pardubicích. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a za porušení povinnosti při správě cizího majetku jim v...

1. října 2025  10:42,  aktualizováno  12:21

Chystané osamostatnění Muzea krajky ve Vamberku vyvolává kritiku

Chystané osamostatnění Muzea krajky ve Vamberku (MKV), které je součástí krajského Muzea a galerie Orlických hor (MGOH) v Rychnově nad Kněžnou, kritizují...

1. října 2025  10:43

Doprava na zavolání bude v Moravské Třebové pokračovat dalších 12 měsíců

Takzvaná poptávková doprava bude v Moravské Třebové pokračovat dalších 12 měsíců. Mikrobus na zavolání nazvaný TřeBus začal ve městě a jeho připojených částech...

1. října 2025  10:35,  aktualizováno  10:35

V Ostravě se otevřela curlingová hala za osm milionů korun

V Ostravě se dnes otevřela curlingová hala za osm milionů korun. Vznikla v prvním patře nového sportovního centra v ostravské části Radvanice. Olympijský sport...

1. října 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Zámek v Novém Městě láká na přednášku o rodu rytířů i prohlídku hodin

O podnikatelích, šlechticích a mecenáších z rodu Bartoňů z Dobenína bude přednášet Martin Tesař ve čtvrtek 2. října od 17 hodin ve Velkém sále jejich zámku v Novém Městě nad Metují na Náchodsku....

1. října 2025  12:10

Slavkov u Brna začíná svážet tříděný odpad od rodinných domů

Slavkov u Brna na Vyškovsku nachystal změny ve svážení tříděných odpadů. Počínaje říjnem je firma začne svážet od rodinných domů. Město už dříve domácnostem...

1. října 2025  10:25,  aktualizováno  10:25

Později a dráž. Dokončení moderního komplexu liberecké nemocnice se oddaluje

Dokončení nového Centra urgentní medicíny v Liberci se oddaluje na rok 2028. Stavba bude trvat až o čtrnáct měsíců déle, informovala krajská nemocnice.

1. října 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.