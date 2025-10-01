Později a dráž. Dokončení moderního komplexu liberecké nemocnice se oddaluje

Minimálně o rok se protáhne stavba nejmodernějšího zdravotnického komplexu v regionu. Centrum urgentní medicíny (CUM) za 3,15 miliardy bez daně roste od dubna 2023 v areálu krajské nemocnice v Liberci (KNL). Zhotovitel by ho měl podle nejnovějších informací dokončit až v březnu 2028.
„Předpokládám, že nejzazší doba, kdy uvedeme do provozu urgentní příjem, je začátek léta 2028. Kromě kolaudace objektu tomu bude předcházet instalace spousty náročných přístrojů, které je třeba odladit a vyzkoušet,“ doplnil generální ředitel nemocnice Richard Lukáš s tím, že na vybavení do CUM už nemocnice vyhlásila výběrové řízení.
Zdražení stavby o zhruba 60 až 70 milionů korun bez daně považuje Zdeněk Kůs, člen představenstva KNL, za velmi malé – i s ohledem na velikost celé stavby. Ta z původně zamýšlených 95 tisíc metrů čtverečních nabobtnala na současných 120 tisíc metrů čtverečních.
Kromě rekonstrukce spodní části areálu KNL zahrnuje projekt nové opláštění a střechu pavilonu D, energocentrum, parkovací dům, silnice uvnitř areálu, energetickou infrastrukturu a budovu samotného CUM. Jako první bude zprovozněný parkovací dům, pak urgentní příjem či bufet s lékárnou.
Nenastaly ideální podmínky
Za zdržením stavby, kterou má na starosti sdružení firem Syner, Metrostav DIZ a Geosan Group, je podle mluvčího KNL Václava Řičáře jednak ambiciózní termín, kdy zhotovitel původně předpokládal dokončení díla za 38 měsíců. Ideální podmínky, při nichž by se dala lhůta splnit, podle Řičáře nenastaly – i vzhledem k tomu, že stavba probíhá v nejužším centru města. Další časové proluky způsobila rekonstrukce havarijní kanalizace.
„Nesmíme zapomenout ani na to, že v areálu nemocnice poměrně dlouhou dobu probíhaly odstřely skalního podloží. A s překotným rozvojem medicíny musíme také projekt aktualizovat,“ dodal Řičář s odkazem na změnu technologií pro laboratoře.
Dalším klíčovým faktorem, který ovlivnil délku dokončení, je podle ředitele Lukáše také přechod na ekologičtější vytápění horkou vodou namísto páry, s nímž se zpočátku nepočítalo.
„Museli jsme přeprojektovat topnou soustavu v novém pavilonu i celé energocentrum,“ uvedl Lukáš. Současně upozornil, že nemocnice musí postupně investovat a zavést horkou vodou i ve zbylých objektech. V některých provozech, jako jsou například sterilizační centrum nebo kuchyně, bude třeba páru zachovat.
Parkovací dům otevře do konce října
Ještě letos (do konce října) se otevře nový parkovací dům. Je v něm 329 parkovacích míst pro osobní automobily a devět pro motorky. Mají sloužit návštěvníkům nemocnice, jejím zaměstnancům, ale i lidem, kteří potřebují zaparkovat poblíž radnice, divadla či magistrátu.
„Zhruba dvaadvacet procent míst je určených pro zdravotníky, zbytek bude volně dostupný pro veřejnost,“ potvrdil ředitel nemocnice. Stejně jako v areálu KNL bude i na novém parkovišti platit časové omezení. „Nemůžeme určit fixní částku na celý den, to by nešlo; to by bylo okamžitě plné,“ vysvětlil Lukáš. O cenách prozatím rozhodnuto není, ale neměly by se lišit od těch, na něž jsou zvyklí řidiči v Liberci.
Provoz parkovacího domu však krátce po otevření zkomplikuje a omezí dlouhodobá rekonstrukce Jablonecké ulice. Do ní se pustí Liberec koncem letošního roku.