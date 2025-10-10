Akademie ocenila filmové hvězdy. Skleněnou kameru získali Mádl i Vetchý

  16:32aktualizováno  16:32
Osobnosti českého filmu, skláři a zástupci Novoborské akademie spojených kinematografií se v úterý setkali na filmovém galavečeru. Originální ocenění v podobě kamery vytvořili umělci ze sklárny Ajeto.
Jiří Mádl si odnesl cenu za režii.

Jiří Mádl si odnesl cenu za režii. | foto: Petr Germanič

Ondřej Pavelka, Monika Kristl a Jiří Mádl.
Cenu za celoživotní přínos české kinematografii převzal Ondřej Pavelka.
Ocenění za film Vlny převzala producentka a pravnučka Vlasty Buriana Monika...
Každá kamera je originál.
Jiří Mádl, Ondřej Vetchý nebo třeba Ondřej Pavelka. Laureáti cen Novoborské akademie spojených kinematografií (NASK) převzali skleněné kamery jako ocenění za nejlepší český film, herecké výkony, režii, nejúspěšnější snímek v distribuci a taky Cenu prezidenta Akademie a sklárny Ajeto. Slavnostní večer hostil Grandhotel v Novém Boru 7. října.

Do hlasování o nejlepší herce a tvůrce za období 2024 až 2025 se zapojilo více než čtyři sta členů akademie z celé republiky. Ocenění za film Vlny převzala producentka a pravnučka Vlasty Buriana Monika Kristl. „Byl to náročný film, který zabral hodně energie, ale společnou vytrvalostí a euforií jsme to dokázali,“ popsala s tím, že film patří především na plátno.

Jiří Mádl si odnesl cenu za režii. „Když jsme připravovali Vlny, dostávali jsme řadu stopek. Když nám říkali, že tohle téma nikoho nezajímá, vedli jsme s producentkou dlouhé diskuze. Byla to pro mne velká škola,“ přiznal Mádl, podle kterého je vidět, že v akademii mají cit pro film a neřídí se jen komerčním úspěchem.

Magické oko

Cenu za celoživotní přínos české kinematografii převzal Ondřej Pavelka. Ten publiku vyprávěl, že mu tatínek doma promítal snímky natočené na osmimilimetrový film a jak ho fascinovalo, když se film během projekce přepálil a na plátně se objevilo magické oko.

„Film má tu výhodu, že herci v něm mohou hrát i poté, co už nejsou mezi námi. Jsem rád, že si takhle budu skotačit ve filmech Juraje Jakubiska, Františka Vláčila nebo Vojty Kotka,“ řekl s úsměvem.

Pavelka ocenil i práci sklářů z Lindavy, kteří pro galavečer připravili ocenění. „Vytvořili nádhernou věc. Jsou také autory cen Thálie i Tour de France, že ano? O tu Thálii se ještě mohu pokusit, ale Tour už asi nedám,“ zavtipkoval.

Kdo si odnese skleněnou kameru? V Novém Boru ocení filmové hvězdy

Cenou za herecký výkon ve filmech Výjimečný stav a Moře na dvoře akademie ocenila herce Ondřeje Vetchého, který se slavnostního večera nezúčastnil kvůli pracovním povinnostem. Přítomné ale pozdravil prostřednictvím videa. „Ceny si vážím především proto, že je od lidí, kteří mají film opravdu rádi. Je to jako ve fotbale, když někdo dostane ocenění od trenérů nebo spoluhráčů,“ přiblížil.

Na galavečeru promluvila skrze videozáznam i Pavla Beretová, oceněná za výkony ve filmech Rok vdovy a Amerikánka. „Děkuji za ocenění i za vaši práci. Díky vám mají diváci možnost vidět film v té nejlepší kvalitě a v kultivovaném prostředí,“ vzkázala.

Nejúspěšnějším filmem v české kinodistribuci od září 2024 do srpna 2025 se stal Minecraft, oceněný za více než milion prodaných vstupenek.

Každá cena je originál

Každá ze skleněných kamer, které si herci a filmaři z Nového Boru odvezli, je originál. „Je to krásná ukázka, jak se v Novém Boru propojuje tradice sklářství s filmovou kulturou. Díky spolupráci s Ajetem předáváme laureátům ceny, které mají skutečnou hodnotu,“ vyzdvihla jednatelka společnosti Kultura Nový Bor Ilona Rejholcová.

NASK každoročně spojuje provozovatele kin, distributory a filmové odborníky z celé republiky. Tři dny se tu diskutuje o trendech, technologiích i financování kin, promítají se nové české filmy a plánují společné projekty.

Na novoborský slavnostní večer každoročně přijíždějí přední osobnosti české kinematografie. V minulosti to byli třeba Zdeněk a Jan Svěrákovi, Jiří Bartoška, Věra Chytilová nebo Alois Švehlík.

7. října 2025

Olomouc bude mít první primátorku, nového poslance Žbánka vystřídá Ferancová

Primátora Olomouce a nově zvoleného poslance Miroslava Žbánka (ANO) by měla na začátku příštího roku v čele stotisícového krajského města nahradit jeho spolustranička a dosavadní náměstkyně Miroslava...

10. října 2025  17:22

Nový dokument pomůže v Otrokovicích při péči a rozvoji městské zeleně

Otrokovice na Zlínsku budou mít územní studii systému sídelní zeleně. Dokument bude sloužit jako podklad pro rozhodování o péči, rozvoji a ochraně městské...

10. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

