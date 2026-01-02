Liberec
V krajském městě lidé za svoz odpadu letos platí 840 korun a v příštím roce změnu čekat nemusí. Podle mluvčí Liberce Jany Kodymové zůstane na stejné úrovni i poplatek za psa.
„Výše sazby se neměnila od roku 2003. V případě prvního psa je sazba 600 korun za rok. Za druhého a každého dalšího psa v držení téže osoby činí sazba poplatku patnáct set korun,“ popsala Kodymová s tím, že senioři za psa platí 200 korun a za každého dalšího o stovku více. „Nerozlišuje se výše poplatku za psa drženého v různých městských částech ani v různých typech bydlení,“ dodala.
Zdražovat se v Liberci naopak bude poplatek za vodné a stočné. Nově Liberečané zaplatí Severočeské vodárenské společnosti zhruba 157 korun za metr krychlový, oproti letošní ceně je to o necelých sedm korun více.
Zdražovat bude i liberecká teplárna. Ceny se odvíjí od délky smlouvy a taky, zda mají domácnosti vlastní zdroj nebo třeba ústřední vytápění. Lidé ale zaplatí kolem 1100 korun za 1 GJ tepla, zdražení bude zhruba o 6,5 procenta. „Ceny pro rok 2026 jsou zveřejněny na našich oficiálních webových stránkách,“ uvedla mluvčí teplárny Tereza Hozáková.
Jablonec nad Nisou
Podle mluvčí Jablonce nad Nisou Jany Fričové zůstanou poplatky za psy na stejné úrovni jako letos. Mluvčí taky upřesnila, jak to bude s nájmy v městských bytech. „Cena za metr čtvereční se pohybuje od 59,92 do 150 korun, v roce 2026 se se zvýšením nepočítá,“ ujistila.
Změnu tam neplánují ani u svozu odpadu. „Nemáme paušální poplatek za odpady na osobu a rok. Poplatek se počítá podle objednané kapacity nádoby. V roce 2025 byla sazba poplatku 0,80 korun za litr. Pro příští rok zůstává cena stejná,“ popsala Fričová. Vodu tam, stejně jako v Liberci, zajišťuje Severočeská vodárna. Poplatek se proto navýší úplně stejně i tamním obyvatelům, a to zhruba o čtyři a půl procenta za metr krychlový.
„Ceny tepla se od 1. ledna nemění. V době, kdy většina služeb zdražuje a domácnosti čelí rostoucím životním nákladům, je cenová stabilita vítaným ujištěním,“ prozradil mluvčí Jablonecké energetické Jiří Endler. „Dlouhodobě hospodaříme odpovědně a daří se nám nakupovat komodity za příznivé ceny. Díky tomu můžeme udržet cenu tepla na stejné úrovni,“ doplnil předseda představenstva Jablonecké energetické Petr Roubíček. Lidé tam platí podle tarifu buď 1 222 nebo 1 267 korun.
Česká Lípa
Se zdražením za vodu musí počítat i v České Lípě. I tam ji totiž zajišťuje Severočeská vodárna. Teplo pak tamním obyvatelům dodává českolipská teplárna, která ceníky od nového roku upraví. Nová cena se tak bude pohybovat nad tisíci korunami, což bude znamenat navýšení o zhruba šest procent proti letošnímu roku. I v České Lípě cenu určuje typ smlouvy a tarifu.
Podle mluvčí města Kristýny Kňákal Brožové ale lidi nepřiplatí za žádné další služby. Za svoz odpadu Českolipané platí 960 korun, nájmy v městských bytech se pohybují od 55 korun až po devadesát korun za metr čtvereční. Změnu neplánují ani u jízdného ve veřejné dopravě.
„Základní přestupní jízdenka na 75 minut stojí pro dospělého pětadvacet korun při platbě v hotovosti, dvacet korun, pokud platíte bezhotovostně,“ přiblížila mluvčí.
Semily
Semilští zastupitelé po třech letech zvyšují poplatek za svoz odpadu. Lidé tam nově zaplatí 1100 korun, což je navýšení o více než dvacet procent oproti současné ceně. Ani Semilům se nevyhne zvýšení ceny za vodu, kterou jim dodává Vodohospodářské sdružení Turnov. Nově lidé zaplatí téměř 160 korun za metr krychlový.
V roce 2025 to bylo necelých 156 korun, jde tedy o navýšení zhruba o dvě a půl procenta.
Třeba za psy tamní obyvatelé budou platit stejně jako doposud, a to 700 korun za prvního psa chovaného na sídlišti nebo v centru města. V okrajových částech Semil lidé zaplatí 200 korun. Senioři pak platí sto korun. Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o polovinu.