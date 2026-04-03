Černický v Liberci vystavuje kresby s motivy absurdit či převrácených koncepcí

Putinka, Londýnské rudé oko či Děvka Svobody. I takové názvy mají kresby s motivy absurdit, převrácených koncepcí a neotřelých myšlenek, které v Galerii Lázně Liberec vystavuje český vizuální umělec Jiří Černický. Návštěvníky výstavy mají podle autora nezvyklé motivy přimět k tomu, aby zapojili svou představivost.
"Má výstava je hodně o nekonvenční představivosti. Jen si zkuste představit západ Země ze Slunce nebo souboj toreadora s revolucionářem, emocionální roznětku, šponu budoucnosti, raketoplán na uhlí, krevní oběh planety, katolický stroj na eutanazii, varhaní stroj z jaderného reaktoru, stroj na rytí držkou v zemi, duši ulpělou na podmořském kabelu, anatomii přízraku, prak proutkaře, návleky na ocasy oligarchů a mnoho dalšího," uvedl Černický.
Na výstavě má skoro 80 kreseb, které vytvořil od roku 2016 do současnosti. Rozdělené jsou podle tématu na architektonické plány, specifické vynálezy, karikatury nebo anatomie těla. "Všechny mají něco společného. Sám autor je chápe jako vědecké aparáty nebo exaktní ilustrace, které můžeme vidět například v knihách Julese Verna. Představují vizualizace samotným autorem jasně formulovaných často provokativních textů, ale také určité vize budoucnosti, které ho enormně zajímají. Velice důležitým impulzem ke vzniku jeho kreseb jsou často také širší společenskohistorické a politické souvislosti," uvedl kurátor výstavy Michal Koleček.
Kresby Černickému slouží také jako koncepty monumentálních uměleckých děl, které rozpracovává a někdy i realizuje. Na výstavě jsou čtyři taková díla. Jeden z nich se jmenuje Hamak a představuje jakousi vědeckou laboratoř uzpůsobenou ke sledování nějakého prostředí. "Je to zavěšená gondola, která je vybavená různými technologickými nástroji určenými ke sledování okolí, k vědecké práci, ke studiu, ale najdeme v ní i vybavení pro život badatele. Hamak zároveň slouží jako místo, kde se pozorovatel může skrýt, kde může nerušeně sledovat svět kolem sebe a podávat zprávu o svých objevech," popsal dílo Koleček.
Výstava nazvaná Západ Země ze Slunce potrvá v krajské galerii do 5. července. Součástí doprovodného programu k ní jsou nejen komentované prohlídky, ale také edukační program pro školy. Jmenuje se Laboratoř nemožného a žáci a studenti při něm budou mít roli badatele.