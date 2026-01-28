„V letošní lyžařské sezoně si návštěvníci skiareálu mohou vybírat opravdu z široké nabídky svahů. Neustále se rozšiřuje provoz ve skiareálu,“ popsala Zuzana Ondokuzmayis ze Skiareálu Ještěd.
Dnes se vrací do provozu sjezdovka č. 4 Pod lany. „Umožnila nám to kombinace intenzivních příprav provozního týmu skiareálu a příznivého počasí. Roky tomu tak nebylo,“ vysvětlil ředitel Skiareálu Ještěd Radek Chalupa a pozval na legendární trať lyžaře a snowboardisty. Otevřená totiž bude jen do neděle 1. února.
Pro Liberečany tak jde o výjimečnou příležitost zalyžovat si přímo pod samotným vysílačem Ještěd. Návštěvníci skiareálu mohou kromě toho využít i další otevřené sjezdovky, a to Libereckou, Traverz a Slalomák.
„V provozu bude také lanovka Černý vrch, která zajistí pohodlný přístup na sjezdovky. Skiareál je připraven naplnit očekávání návštěvníků a nabídnout jim skvělé lyžařské podmínky,“ věří Ondokuzmayis.
Levnější skipasy ve čtvrtek
Na Ještědu jsou připravení taky na začátečníky nebo rodiny s dětmi. Kromě půjčovny lyžařského vybavení tam zájemci najdou i lyžařskou a snowboardovou školu Ještěd Ski School. Na svazích je aktuálně zhruba dvacet až šedesát centimetrů sněhu.
Skipasy mohou lidé pořídit i online přes gopass.travel. Středeční celodenní skipas vychází na 830 korun, čtvrteční pak lidé zakoupí o šedesát korun levněji.