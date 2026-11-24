Svým vzhledem připomíná tradiční plovárenskou architekturu. „Lesní koupaliště ztělesňuje architekturu péče – péče o místo, jeho historii i lidi, kteří jej využívají. Jeho kvalita není založena na okázalosti, ale na kombinaci jednoduchosti, vytrvalosti, humoru a komunitního ducha,“ uvedla porota.
Za mimořádný označila také způsob vzniku projektu. Architekti se na jeho dlouhodobé proměně podíleli společně s místní komunitou, dobrovolníky a městem. Koupaliště je lidem přístupné zdarma a podle poroty propojuje architekturu s každodenním společenským životem.
Jedenáctý ročník České ceny za architekturu vyhrála Horácká multifunkční aréna v Jihlavě. Mezinárodní porota ocenila také dalších pět finalistů a udělila Cenu Aleny Šrámkové i další čestné uznání. Přehlídku pořádala Česká komora architektů.