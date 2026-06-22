Česká Lípa bude mít od roku 2028 o pět školských zařízení méně, sloučí je

Česká Lípa bude mít od ledna 2028 o pět školských zařízení méně, zastupitelé dnes schválili sloučení pěti mateřských škol s nejbližšími základními školami. Důvodem je novela školského zákona, která stanovuje, že do roku 2028 musí být minimální počet žáků ve školách nebo školkách 180, vysvětlil důvody spojení škol místostarosta Martin Brož (ANO), který do zastupitelstva materiál předkládal.
Českolipské mateřské školy podle něj tento požadavek nesplňují, proto se město rozhodlo je sloučit se základními školami k 1. lednu 2028. "Ke sloučení škol dojde až za rok a půl, je tedy dostatek času vše administrativně vyřídit a připravit tak, aby se sloučení provozu škol dotklo minimálně. Věříme, že vše půjde hladce a děti i jejich rodiče změnu poznají jen v názvu školy," doplnil místostarosta.
Sloučení mateřských a základních škol je podle starostky Jitky Volfové (ANO) osvědčený a častý model, který se třeba České Lípě v minulosti vyplatil u sloučení Základní školy a Mateřské školy Jižní nebo při spojení Základní školy, Praktické školy a Mateřské školy Moskevská. "Chci všechny rodiče ujistit, že jsme chystané změny s řediteli konzultovali a ti návrh přijali bez výraznějších připomínek. Jedná se o administrativní změnu danou zákonem a dětí by se neměla nijak dotknout," uvedla starostka.
Ve hře bylo podle vedení města také sloučení mateřských škol. "U sloučení jednotlivých mateřských škol je velkým problémem zejména vzdálenost jednotlivých pracovišť, a proto jsme zvolili model sloučení mateřinek s nejbližší základní školou, kde problém se vzdáleností padá," dodala Volfová. Ředitelé škol podle ní ve sloučení škol vidí možnost úzké spolupráce i možné budoucí provozní úspory.
Novelu školského zákona, která velikost škol upravuje, podepsal prezident loni v červenci. Od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2028 platí pro zřizovatele přechodné období, kdy musí sledovat naplněnost škol, aby byla splněna podmínka alespoň 180 žáků, jinak musí školy sloučit. Cílem je snížit administrativu a provozní náklady malých škol. Součástí novely byl také převod financování nepedagogických pracovníků ze státu na zřizovatele, nebo financování školních psychologů a speciálních pedagogů ze státního rozpočtu.