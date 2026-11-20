Jen ve dnech kolem svátku 17. listopadu hlásily obdobné incidenty čtyři tamní provozovny. „Dosud neznámý pachatel či různí pachatelé samostatně jednající, se v tomto týdnu vloupali do čtyř provozoven v centru České Lípy, kde způsobili škody za celkem 110 600 korun. Více toho rozbili, než odcizili a my po nich nyní intenzivně pátráme,“ shrnula policejní mluvčí Ivana Baláková.
„Ze 17. na 18. listopad nás zatím neznámý pachatel vykradl. Chceme tímto požádat veřejnost, zda v nočních hodinách někdo neviděl něco podezřelého v Panské ulici a v jejím okolí, konkrétně pak utíkající osobu s pokladnou v ruce,“ ptá se Květinová kavárna na své facebookové stránce.
Krátce po vloupání na místo dorazili policisté i bezpečnostní služba. Podle kavárny ale pachateli stačilo pouhých 15 vteřin na celou akci. „Chceme upozornit ostatní provozovny, aby zabezpečili svůj majetek, zejména pak finanční hotovost, po které konkrétně náš pachatel zjevně šel,“ popsala kavárna.
„Včera večer nám vykradli salón. Vše je v řešení, naštěstí můžeme normálně fungovat,“ oznámil ve středu 18. listopadu českolipský Salon Jane. Ve stejný den se přidala také Tao čajovna. „Řešíme opět vloupání po čtrnácti dnech. Už tu nic není, další vloupání je zbytečné,“ postěžovala si provozovna na svém Facebooku. Zloděj vykradl i krejčovství v kulturním domě Crystal, podle tamní provozovatelky v noci na 17. listopadu.
Případy budou policisté řešit jako trestný čin. „U vloupání nerozhoduje výše škody. Pachatel musel překonat nějakou překážku, aby vnikl do objektu, takže jde o krádež vloupáním a pak je to vždy trestný čin,“ vysvětlila Baláková.
Případů ve městě od léta přibývá
Policisté si většího počtu krádeží všímají už delší dobu. „Mohu potvrdit, že jsme zaznamenali od počátku letošního léta do současné doby zvýšenou aktivitu pachatelů majetkové trestné činnosti. Ti se dopouštěli krádeží i v samotném centru města,“ konstatovala policejní mluvčí Baláková a dodala, že se ale řadu případů již podařilo objasnit.
„Tři pachatele, kteří působili samostatně, stíháme za tyto skutky vazebně. Nicméně se nám nárůst krádeží přímo v centru zatím ještě úplně zastavit nepodařilo,“ upozornila.
„Intenzivně vnímáme situaci ve spojitosti s nedávným zvýšeným počtem krádeží v centru města,“ ujistila českolipská mluvčí Kristýna Kňákal Brožová, podle které starosta Jakub Mencl řešil preventivní opatření s ředitelem územního odboru Policie ČR a s ředitelem českolipských strážníků.
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„Městská policie rozšířila počet fotopastí na strategická místa, od středy 18. listopadu posílila noční pěší hlídky v centru města, pracuje na zapojení asistentů prevence kriminality i na noční směny,“ vylíčila Kňákal Brožová. Policisté nechtějí opatření specifikovat z taktických důvodů.
„Situaci vnímají obě složky i město Česká Lípa velmi vážně. Chceme občany ujistit, že jsou činěna opatření k jejímu uklidnění a věříme, že k němu brzy dojde. Občany prosíme, aby byli obezřetní a v maximální míře chránili sebe i svůj majetek,“ vyzdvihla mluvčí města. Lidé, kteří by si všimli čehokoliv podezřelého by se měli obrátit na linku 158, vyzval starosta Jakub Mencl. „Nečekejte, že to udělá někdo jiný za vás,“ apeloval.
Květinová kavárna, ze které pachatel ukradl pokladnu, má k dispozici kamerové záznamy ze své provozovny. „Veřejná kamera městské policie bohužel, i po naší žádosti, v ulici stále chybí, takže doufáme, že se pachatel najde na některé jiné kameře ve městě. Pokladnu totiž nelze schovat jen tak pod bundu.“
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Podle bezpečností služby Henig, která na místo s policisty vyjížděla, je událost připomínkou, že se kriminalita a majetkové trestné činy regionu nevyhýbají. „Chtěli bychom upozornit všechny podnikatele, majitele provozoven i obchodů, aby nepodceňovali zabezpečení svého majetku,“ přiblížil Henig a dodal, jak by mělo vypadat zabezpečení, díky kterému se riziko krádeže sníží.
„Kvalitní kamerový systém a jeho správné umístění, funkční zabezpečovací systém, dostatečné mechanické zabezpečení vstupů, pravidelnou kontrolu zabezpečení provozovny. Prevence je vždy lepší než řešení následků.“
Mluvčí Baláková vyzdvihla především zabezpečení oken a dveří. „Evidujeme totiž z posledních dnů dva případy, kdy zloděj vnikl do objektu otevřeným oknem v době, kdy se v provozovně majitel nenacházel,“ uzavřela.